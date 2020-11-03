Метро на Троєщину: 22 станції нової лінії планують побудувати за 40-50 років

Перші п'ять станцій метро на Троєщину можуть з'явитися упродовж 5-7 років

Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену, яка проходитиме від Троєщини до Окружної дороги, буде протяжністю 31 км і матиме 22 станції. Про це повідомляється на сторінці Комунальної організації «Інститут Генерального плану міста Києва» у Facebook.

Зазначається, що звести одночасно лінію метрополітену такої протяжності та з такою кількістю станцій в наших реаліях практично не можливо. Тому будівництво та запуск нової лінії передбачається по окремих пускових комплексах.

«Упродовж 5-7 років передбачається запустити перший пусковий комплекс, який буде складатися з 5 станцій (Райдужна, Труханів Остров, Суднобудівна, Подільська та Глибочицька)», - розповіли в організації.

«На етап 20 років (до 2040 року) додатково до першого пускового комплексу передбачається звести 13,8 км лінії руху метрополітену та влаштувати 12 станцій (М. Цветаєвої, М. Закревського, С. Лифаря, Т. Драйзера, В. Маяковського, Бульвар Перова, С. Стальського, Братиславська, Затока Десенка, Площа Перемоги, Південний Вокзал, Солом’янська площа). До кінця 2040 року на ПВЛ буде налічуватися 17 станцій, а протяжність лінії становитиме 21 км», - розповіли в Інституті Генплану Києва.

На перспективу (етап 40-50 років) передбачається влаштувати п’ять станцій (Чоколівська, Аеропорт, Кільцева дорога на правому березі та Академіка Курчатова, вул. Кіото на лівому березі), а протяжність Подільсько-Вигурівської лінії на перспективу збільшиться на 10 км.

Раніше повідомлялося, що на лінії метро на Троєщину буде 5 станцій, три з них будуть проходити по Подільсько-Воскресенському мостовому переходу.

Гілка метрополітену проходитиме по проспекту Маяковського.

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