Будівництво Подільсько-Воскресенського моста показали з висоти пташиного польоту (фото)



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За кілька місяців підрядники обіцяють добудувати частину перегону мосту від дамби Русанівських садів до нового шляхопроводу Фото: Павло Авдокушин, Facebook

Роботи з будівництва мосту активно тривають

У Києві триває будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Роботи не припиняються навіть взимку.

Вже завершено процес монтажу верхніх тимчасових опор. Наразі починається встановлення натяжних тросів, що забезпечуватимуть надійність конструкції мосту.

Незалежний міський оглядач Павло Авдокушин побував на місці будівництва і зробив аерофото моста.

«Облетів Горбачиху, Сади, долетів до «залізяки», - написав він на своїй сторінці у Facebook і оприлюднив фото.

Нагадаємо, минулого тижня мер Києва Віталій Кличко показав, як відбувається будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Він повідомив, що до початку квітня цього року Київ має отримати 68 тросів для мосту, 4 з них вже надійшли на будівництво. Роботи з їх встановлення розпочнуть вже в травні цього року. Також триває процес зварювання металоконструкції частини мосту в напрямку Подолу. За кілька місяців за допомогою кранів її встановлять на місце. І за кілька місяців підрядники обіцяють добудувати частину перегону мосту від дамби Русанівських садів до нового шляхопроводу через залізницю на лівому березі. Там триває процес бетонування опор.

Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003-ого року. А документи щодо планів його будівництва датовані ще 1979 роком. Довжина мостового переходу – більше 10 кілометрів.

Кличко підкреслив, що місто в повному обсязі фінансує цей проект. На початок цього року на добудову Подільсько-Воскресенського мосту загальна сума, що виділили, становить майже 7 мільярдів гривень. Близько 3 мільярдів планують виділити в 2020-му.