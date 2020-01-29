Кличко анонсував початок будівництва метро на Троєщину (фото)



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За кілька місяців підрядники обіцяють добудувати частину перегону мосту від дамби Русанівських садів до нового шляхопроводу Фото: пресслужба мера Києва

Мер Києва обіцяє до кінця року запустити рух Подільсько-Воскресенським мостом

Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу активно триває і до кінця цього року буде відкрито автосполучення ним. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки робіт з будівництва об’єкту.

«Будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу активно триває і взимку. Вже завершили процес монтажу верхніх тимчасових опор. І ми починаємо новий, важливий етап – встановлення натяжних тросів, що забезпечуватимуть надійність конструкції мосту, розрахованого на автосполучення та лінію метро», - зазначив Кличко.

Усього до початку квітня цього року Київ має отримати 68 тросів, 4 з них вже надійшли на будівництво. Роботи з їх встановлення розпочнуть вже в травні цього року. Також триває процес зварювання металоконструкції частини мосту в напрямку Подолу. За кілька місяців за допомогою кранів її встановлять на місце. І за кілька місяців підрядники обіцяють добудувати частину перегону мосту від дамби Русанівських садів до нового шляхопроводу через залізницю на лівому березі. Там триває процес бетонування опор.

Кличко зазначив, що проєктна пропускна спроможність нового мостового переходу становитиме 60 тисяч авто на добу. Це суттєво розвантажить інші транспортні артерії міста. Сьогодні добова інтенсивність руху автотранспорту п’ятьма мостами через Дніпро у Києві складає близько 300 тис. авто. І в години пік пропускна спроможність мостів перевищується майже у 3 рази.

«Подільсько-Воскресенський - найбільший арочний міст в Європі. На ньому облаштують 6 смуг для автомобільного руху та 2 залізничних колії під майбутнє метро - на нижньому ярусі, прокладуть також і трубопровід, - наголосив мер столиці. - Місто в повному обсязі фінансує такий великий об’єкт. Близько 3 мільярдів гривень плануємо виділити в 2020-му».

Він також нагадав, що Подільсько-Воскресенський міст будують з 2003-го року. І кілька років будівництво об’єкта було законсервоване. «Багато хто обіцяв цей міст добудувати. Але, це були тільки обіцянки. Я ж вас можу запевнити: наприкінці цього року ми відкриємо автосполучення ним і після цього розпочнемо будівництво гілки метро на Троєщину», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, 14 листопада 2019 року Київрада звернулася до президента України та Кабінету міністрів щодо виділення коштів на будівництво лінії метро на житловий масив Троєщина.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко розповів, що столична влада планує до кінця наступного року відкрити рух авто Подільсько-Воскресенським мостом, а щоб запустити метро на Троєщину, знадобиться ще кілька років.

Згодом Кличко заявив, що лінію метро на Троєщину можна побудувати за 3-5 років, якщо буде фінансування.

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Ткаченко, який претендує на посаду голови Київської міської держадміністрації, вважає, що метро на Троєщину реально запустити до кінця 2020 року.