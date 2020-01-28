Кличко показав, як будують новий пішохідний міст над лінією трамвая (фото, відео)



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Вже змонтовано металеву прогонову будову, металоконструкції та покрівлю пішохідної галереї Фото: пресслужба мера Києва

Роботи з оновлення пішохідного мосту обіцяють завершити до кінця травня

Мер Києва Віталій Кличко показав, як тривають роботи з оновлення пішохідного мосту на проспекті Леся Курбаса біля кінотеатру «Лейпциг». Відео мер оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Тривають роботи з оновлення пішохідного мосту на проспекті Леся Курбаса біля кінотеатру «Лейпциг». Цей міст через лінію швидкісного трамвая перебував уже в аварійному стані. Тому ми закрили його на капітальний ремонт. На об’єкті вже змонтували металеву прогонову будову, металоконструкції та покрівлю пішохідної галереї. Завершують роботи з монтажу металоконструкцій сходових прибудов та ліфтових башт, а також - з облицювання фасадів», - написав Кличко.

За його словами, фахівці мають ще облаштувати сходи, нову зливову каналізацію, встановити зовнішнє освітлення, контактну мережу трамвая, встановити ліфти для маломобільних груп населення та озеленити прилеглу територію.

Роботи з повного оновлення пішохідного мосту завершать до кінця травня.

Нагадаємо, у Києві триває робота над оновленням двох пішохідних мостів: над проспектом Леся Курбаса і проспектом Любомира Гузара.

Аби підвищити комфорт, надземні переходи матимуть закриті галереї. Це гарантуватиме захист від опадів, вітру. Також конструкція унеможливить потрапляння сторонніх предметів на проїжджу частину і трамвайне полотно. Для вентиляції передбачені вікна. Буде змонтовано LED-освітлення.

Мости збудовано на початку 80-х років і досі на них не проводили капітальних ремонтів.







