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    Кличко показав, як будують новий пішохідний міст над лінією трамвая (фото, відео)

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    Вже змонтовано металеву прогонову будову, металоконструкції та покрівлю пішохідної галереї - Кличко показав, як будують новий пішохідний міст над лінією трамвая (фото, відео)
    Вже змонтовано металеву прогонову будову, металоконструкції та покрівлю пішохідної галереї
    Фото: пресслужба мера Києва

    Роботи з оновлення пішохідного мосту обіцяють завершити до кінця травня

    Мер Києва Віталій Кличко показав, як тривають роботи з оновлення пішохідного мосту на проспекті Леся Курбаса біля кінотеатру «Лейпциг». Відео мер оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    «Тривають роботи з оновлення пішохідного мосту на проспекті Леся Курбаса біля кінотеатру «Лейпциг». Цей міст через лінію швидкісного трамвая перебував уже в аварійному стані. Тому ми закрили його на капітальний ремонт. На об’єкті вже змонтували металеву прогонову будову, металоконструкції та покрівлю пішохідної галереї. Завершують роботи з монтажу металоконструкцій сходових прибудов та ліфтових башт, а також - з облицювання фасадів», - написав Кличко.

    За його словами, фахівці мають ще облаштувати сходи, нову зливову каналізацію, встановити зовнішнє освітлення, контактну мережу трамвая, встановити ліфти для маломобільних груп населення та озеленити прилеглу територію.

    Роботи з повного оновлення пішохідного мосту завершать до кінця травня.

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    Кличко показав, як будують новий пішохідний міст над лінією трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як будують новий пішохідний міст над лінією трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як будують новий пішохідний міст над лінією трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як будують новий пішохідний міст над лінією трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як будують новий пішохідний міст над лінією трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як будують новий пішохідний міст над лінією трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як будують новий пішохідний міст над лінією трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як будують новий пішохідний міст над лінією трамвая (фото, відео)
    Кличко показав, як будують новий пішохідний міст над лінією трамвая (фото, відео)

    Нагадаємо, у Києві триває робота над оновленням двох пішохідних мостів: над проспектом Леся Курбаса і проспектом Любомира Гузара.

    Аби підвищити комфорт, надземні переходи матимуть закриті галереї. Це гарантуватиме захист від опадів, вітру. Також конструкція унеможливить потрапляння сторонніх предметів на проїжджу частину і трамвайне полотно. Для вентиляції передбачені вікна. Буде змонтовано LED-освітлення.

    Мости збудовано на початку 80-х років і досі на них не проводили капітальних ремонтів.



    Віталій Кличко Київ будівництво ремонт міст
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