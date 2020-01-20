Кличко показав, як облаштовують з’їзди з Шулявського мосту (фото)



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Спорудження з'їздів із Шулявського мосту Фото: пресслужба мера Києва

Реконструкція Шулявського шляхопроводу продовжується

Роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу тривають, зокрема, облаштування з’їздів з нього. Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

«Технологічний рух Шулявським шляхопроводом ми відкрили, але роботи з його реконструкції - а саме облаштування з’їздів – тривають. Сьогодні будівельники перевлаштовують мережі побутової і дощової каналізації, здійснюють комплекс робіт зі спорудження лівоповоротних з’їздів (з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги та з проспекту Перемоги на вулицю Олександра Довженка). Облаштовують і тротуари та фундаменти опор освітлення на підходах до шляхопроводу», - розповів мер.

Також він зазначив, що світлофори, що були встановлені для організації дорожнього руху тимчасовими технологічними проїздами, вже демонтували.

Нагадаємо, у Києві 28 грудня 2019 року відкрили рух Шулявським шляхопроводом, який з березня був на реконструкції.

Рух відкрили частково – дві смуги в кожен бік. Повністю розв’язку планують відкрити влітку 2020 року.

Збудований ще у 60-х роках 20 століття у 2013 році міст був визнаний аварійним. Реконструкція мосту після обвалу 2017 року супроводжувалася скандалами. Зокрема, Антимонопольний комітет виявив змову під час проведення тендеру.

Навіть після відкриття мосту кияни висловлювали сумнів щодо якості виконаних робіт. Загалом реконструкція мосту обійшлася в суму понад 1 мільярд гривень.

Як повідомлялося, Шулявський міст повільно починає перетворюватися на розв’язку.

У Київраді запевняють, що проєктний строк служби опорних та інших основних елементів нового Шулявського шляхопроводу становить 100 років.