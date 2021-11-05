Столичні посадовці підозрюються в розкраданні 2 млн грн на ремонті будинків

Службовцям КП «Київжитлоспецексплуатація» та підрядникам оголошено підозру

Повідомлено про підозру трьом службовим особам комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» Київської міської держадміністрації та двом директорам підрядних товариств за фактом розтрати бюджетних коштів на суму близько 2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що протягом листопада-грудня 2020 року службовими особами КП «Київжитлоспецексплуатація» за результатами закупівель укладено ряд договорів з підрядними організаціями на капітальний ремонт місць загального користування та покрівлі в житлових та нежитлових будинках Києва.

Ідеться про кошти, що виділені відповідно до розпорядження Київської міської ради «Про капітальний ремонт об’єктів, що фінансується у 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого орану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)».

«У ході реалізації злочинного умислу вказані особи, достовірно знаючи, що роботи в повному обсязі не виконані або виконані всупереч обсягам, передбачених тендерною документацією та укладеними договорами, підписали фіктивні акти виконаних робіт щодо капітального ремонту місць загального користування та покрівлі в житлових та нежитлових будинках Києва, чим спричинили розтрату бюджетних коштів на суму близько 2 млн грн», - йдеться в повідомленні прокуратури.

За результатами розслідування виконувачу обов’язків керівника комунального підприємства повідомлено про підозру чч. 3, 4, 5 ст. 191 КК, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, двом інженерам технагляду та двом керівникам підрядних організацій – за ч. 5 ст. 27 чч. 3, 4, 5 ст. 191 КК, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. Слідство триває.

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