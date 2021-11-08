Шахраї привласнили квартиру в центрі Києва вартістю понад 4 млн грн

Прокуратура через суд вимагає повернути громаді двокімнатну квартиру у центрі Києва

Шевченківська окружна прокуратура Києва у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді міста двокімнатну квартиру, розташовану по вулиці Джона Маккейна у Печерському районі столиці, вартістю понад 4 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Установлено, що у вказаній квартирі проживала самотня жінка та після її смерті житло мало перейти у комунальну власність громади.

Однак, внаслідок шахрайських дій на підставі неіснуючого договору дарування, вказана квартира була зареєстрована за фізичною особою та в подальшому незаконно відчужена.

Наразі Печерським районним судом Києва відкрито провадження у справі за позовом прокуратури про повернення майна у комунальну власність та призначено її до судового розгляду.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва задовольнив позовні вимоги Печерської окружної прокуратури щодо повернення територіальній громаді нежитлового приміщення по вул. Грушевського у Печерському районі столиці. Прокуратурою було встановлено, що на підставі підроблених документів шахраї заволоділи нежитловим приміщенням, що належить територіальній громаді Києва, вартістю 2 млн грн.

Нещодавно Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення суду першої інстанції про повернення Київському національному університету технологій і дизайну приміщень, які незаконно використовувалися приватним товариством у комерційних цілях.

Раніше Київська міська прокуратура у судовому порядку повернула територіальній громаді міста земельну ділянку водного фонду у Голосіївському районі столиці площею 17 га та вартістю 651 млн грн. Прокуратурою встановлено факт незаконного зайняття та використання товариством земельної ділянки для намиву та складування піску, а також для розміщення будівель та споруд промислової бази без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо).



