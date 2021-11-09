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    У Києві судитимуть валютників, які ошукали громадян на 17 млн грн (фото)

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    Злочинці орендували нежитлові приміщення в центрі Києва та облаштовували їх під фіктивні пункти обміну валют - У Києві судитимуть валютників, які ошукали громадян на 17 млн грн (фото)
    Злочинці орендували нежитлові приміщення в центрі Києва та облаштовували їх під фіктивні пункти обміну валют
    фото: Київська міська прокуратура

    Встановлена причетність злочинного угруповання до дев'яти епізодів шахрайства

    Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно семи осіб, які у складі організованої злочинної групи під виглядом обміну валют заволоділи коштами громадян в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно з матеріалами обвинувачення, члени злочинної групи, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, орендували нежитлові приміщення в центральній частині Києва та облаштовували їх під фіктивні пункти обміну валют. Отримавши від клієнта валюту для обміну, зловмисники зникали із грішми через запасний вихід.

    У ході досудового розслідування встановлено причетність вказаних осіб до дев’яти епізодів шахрайства з валютою, вчинених на території столиці з грудня 2020-го до квітня 2021 року. Сума завданих громадянам збитків сягає 17 млн грн.

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    У Києві судитимуть валютників, які ошукали громадян на 17 млн грн (фото)
    У Києві судитимуть валютників, які ошукали громадян на 17 млн грн (фото)
    У Києві судитимуть валютників, які ошукали громадян на 17 млн грн (фото)
    У Києві судитимуть валютників, які ошукали громадян на 17 млн грн (фото)
    У Києві судитимуть валютників, які ошукали громадян на 17 млн грн (фото)
    У Києві судитимуть валютників, які ошукали громадян на 17 млн грн (фото)
    У Києві судитимуть валютників, які ошукали громадян на 17 млн грн (фото)

    Правоохоронцям вдалося зупинити діяльність злочинної групи, затримавши їх «на гарячому» після вчинення чергового злочину у квітні цього року. Тоді зловмисники ошукали потерпілого на $68 тис.

    Теги: прокуратура Київ кримінал шахрайство валютні операції розслідування
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    У Києві судитимуть валютників, які ошукали громадян на 17 млн грн (фото)