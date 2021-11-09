У Києві судитимуть валютників, які ошукали громадян на 17 млн грн (фото)

Злочинці орендували нежитлові приміщення в центрі Києва та облаштовували їх під фіктивні пункти обміну валют

Встановлена причетність злочинного угруповання до дев'яти епізодів шахрайства

Печерська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно семи осіб, які у складі організованої злочинної групи під виглядом обміну валют заволоділи коштами громадян в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами обвинувачення, члени злочинної групи, відповідно до заздалегідь розподілених ролей, орендували нежитлові приміщення в центральній частині Києва та облаштовували їх під фіктивні пункти обміну валют. Отримавши від клієнта валюту для обміну, зловмисники зникали із грішми через запасний вихід.

У ході досудового розслідування встановлено причетність вказаних осіб до дев’яти епізодів шахрайства з валютою, вчинених на території столиці з грудня 2020-го до квітня 2021 року. Сума завданих громадянам збитків сягає 17 млн грн.

Правоохоронцям вдалося зупинити діяльність злочинної групи, затримавши їх «на гарячому» після вчинення чергового злочину у квітні цього року. Тоді зловмисники ошукали потерпілого на $68 тис.