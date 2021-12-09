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    Бюджет на 2022 рік і 300 земельних питань: Київрада зібралась на засідання

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    Київрада проводить засідання вже другий раз за тиждень - Бюджет на 2022 рік і 300 земельних питань: Київрада зібралась на засідання
    Київрада проводить засідання вже другий раз за тиждень
    фото: Київрада

    На розгляд депутатів винесено 312 проєктів рішень

    У четвер, 9 грудня, відбувається пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Про це повідомляє пресслужба Київради.

    Згідно з порядком денним, на розгляд депутатів винесено 312 проєктів рішень, 308 із яких – земельні.

    Також сьогодні Київрада планує розглянути проєкт бюджету Києва на 2022 рік і внести зміни до Програми економічного та соціального розвитку на 2021-2023 роки.

    Порядок денний пленарного засідання Київради 9 грудня 2021 року

    Для перегляду натисніть на документ

    Ведеться онлайн-трансляція засідання Київради.

    Нагадаємо, попереднє засідання Київради відбулося 7 грудня. На ньому, зокрема, депутати ухвалили рішення про зовнішнє запозичення до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) у формі укладення кредитного договору із Європейським інвестиційним банком. Залучені кошти спрямують на придбання міського електричного транспорту для комунальних підприємств «Київський метрополітен» та «Київпастранс».

    Теги: Київ Київрада депутат
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    Бюджет на 2022 рік і 300 земельних питань: Київрада зібралась на засідання