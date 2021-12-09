Бюджет на 2022 рік і 300 земельних питань: Київрада зібралась на засідання

Київрада проводить засідання вже другий раз за тиждень

На розгляд депутатів винесено 312 проєктів рішень

У четвер, 9 грудня, відбувається пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Згідно з порядком денним, на розгляд депутатів винесено 312 проєктів рішень, 308 із яких – земельні.

Також сьогодні Київрада планує розглянути проєкт бюджету Києва на 2022 рік і внести зміни до Програми економічного та соціального розвитку на 2021-2023 роки.

Порядок денний пленарного засідання Київради 9 грудня 2021 року

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Ведеться онлайн-трансляція засідання Київради.

Нагадаємо, попереднє засідання Київради відбулося 7 грудня. На ньому, зокрема, депутати ухвалили рішення про зовнішнє запозичення до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) у формі укладення кредитного договору із Європейським інвестиційним банком. Залучені кошти спрямують на придбання міського електричного транспорту для комунальних підприємств «Київський метрополітен» та «Київпастранс».