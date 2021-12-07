Київ візьме 100 млн євро кредиту на нові тролейбуси й вагони метро

Київ укладе кредитний договір із Європейським інвестиційним банком

У 2021 році Київ здійснить зовнішнє запозичення до спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) у формі укладення кредитного договору із Європейським інвестиційним банком. Відповідне рішення підтримали сьогодні депутати Київради.

За інформацією першого заступника голови Київської міської держадміністрації Миколи Поворозника, залучені кошти спрямують на придбання міського електричного транспорту для комунальних підприємств «Київський метрополітен» та «Київпастранс».

«Зокрема, заплановано запозичити зовнішній кредит у сумі до 100 млн євро. Ці кошти підуть на придбання тролейбусів великої та особливо великої місткості», – повідомив він.

Київ закупить:

65 тролейбусів довжиною понад 11,9 м,

72 тролейбуси довжиною понад 18,5 м,

«Це буде транспорт низькопідлоговий, пристосований для всіх пасажирів, зокрема, осіб із інвалідністю», – зазначив Поворозник.

Також Київ придбає 50 нових вагонів метрополітену з асинхронним тяговим приводом вартістю до 50 млн євро для Святошинсько-Броварської лінії підземки.

Строк запозичення – до 15 років, включаючи пільговий період 3 роки. Гранична відсоткова ставка за користування кредитними коштами – 1,85% річних у євро.

Нагадаємо, раніше Європейський банк реконструкції та розвитку та Київський метрополітен підписали кредитний договір у розмірі 50 млн євро на закупівлю 50 нових вагонів метро.