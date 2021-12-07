Столичні медики мають отримувати доплати щомісяця – Марина Порошенко

«Європейська Солідарність» наполягає, щоб у бюджеті Києва наступного року було закладено можливість щомісяця виплачувати медикам матеріальну допомогу

У грудні медичні працівники столиці отримають матеріальне заохочення: лікарі – по 10 тис. грн, середній медичний персонал – по 8 тис. грн, молодший медперсонал – по 6 тис. грн. Відповідне рішення 7 грудня ухвалила Київська міська рада.

Однак, на переконання лідерки «Європейської Солідарності» в Києві, голови постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Київради Марини Порошенко, медики заслуговують не просто одноразових доплат, а достойної оплати праці.

«Рішення про матеріальну допомогу медичним працівникам не повинно бути одноразовою акцією і стосуватися лише грудня цього року. Воно повинно бути запроваджено на постійній основі. Столичні медики повинні отримувати такі доплати щомісяця протягом року. І ми наполягаємо на тому, щоб у бюджеті наступного року була закладена така можливість», – наголосила вона.

Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Київради додала, що сьогодні центральну владу мало цікавить добробут і забезпечення медичного персоналу. Тому органам місцевого самоврядування доводиться самотужки вирішувати питання гідної оплати праці медпрацівників.

«Вважаємо, що в часи пандемії, на фоні постійних порожніх обіцянок центральної влади, спершу про виплату 300% ковідних надбавок, які так і не стали реальністю, потім про збільшення заробітних плат для медиків, яке може призвести до скорочення великої кількості медичних працівників, – єдиний, хто може і повинен захистити наших медичних працівників, – це місцева влада», – зазначила Марина Порошенко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко подав до Київської міської ради проєкт рішення про виплату премій столичним медикам.