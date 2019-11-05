Центральні станції київського метро знову «замінували»



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Не працюють станції «Майдан Незалежності», «Палац спорту» та пересадки

Сьогодні, 5 листопада, станції столичного метро «Майдан Незалежності», «Палац спорту» зачинено на вхід та вихід пасажирів. Також відповідні пересадки зачинено.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування, повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Потяги проходять дані станції без зупинки.

Наразі на станціях проводиться перевірка.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», на станції «Хрещатик» зібрався великий натовп людей. Чекають, коли відкриють перехід на станцію «Майдан Незалежності».

Нагадаємо, 1 листопада близько 10-ї години станції метро «Хрещатик» були закрити через анонімний дзвінок про мінування. Ці станції, а також відповідні пересадки були зачинено для пасажирів.

Близько 10:40 станцію метро «Арсенальна» закрили на вхід через велику кількість пасажирів, які підіймалися з підземки на вихід. Усі ескалатори на станції «Арсенальна» працювали на підйом у зв‘язку зі збільшенням пасажиропотоку.