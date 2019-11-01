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    Столична підземка працює у звичайному режимі: вибухівки не виявлено

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    Столична підземка працює у звичайному режимі: вибухівки не виявлено

    У київському метрополітені вибухонебезпечних предметів не виявлено

    Київський метрополітен після перевірки повідомлення про мінування працює у звичайному режимі. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

    «Станцію «Театральна» перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку на «Золоті ворота» відчинено для пасажирів», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні близько 10-ї години станції метро «Хрещатик» були закрити через анонімний дзвінок про мінування. Ці станції, а також відповідні пересадки були зачинено для пасажирів.

    Близько 10:40 станцію метро «Арсенальна» закрили на вхід через велику кількість пасажирів, які підіймалися з підземки на вихід. Усі ескалатори на станції «Арсенальна» працювали на підйом у зв‘язку зі збільшенням пасажиропотоку.

    Станом на 12-ту годину станцію метро «Хрещатик» перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів, нічого не виявлено. Станцію та пересадку на «Майдан Незалежності» відчинено для пасажирів у звичайному режимі.

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