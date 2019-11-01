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    Збій у роботі київського метро. Центральні станції знову заміновані

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    Всіх пасажирів, які перебували на станціях &laquo;Хрещатик&raquo; і &laquo;Театральна&raquo;, евакуювали - Збій у роботі київського метро. Центральні станції знову заміновані
    Всіх пасажирів, які перебували на станціях «Хрещатик» і «Театральна», евакуювали

    Потяги проходять без зупинки станції «Хрещатик» і «Театральна»

    Сьогодні, 1 листопада, близько 10-ї години на червоній лінії столичного метрополітену закрили станції метро «Хрещатик» і «Театральна».

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», потяги проходять ці станції без зупинки. Усіх пасажирів, які перебували на платформах, попросили залишити станції.

    По гучномовцю в метро оголошують, що станції не працюють з технічних причин. «Хрещатик» і «Театральна» закриті на вхід і вихід пасажирів.

    Згодом метрополітен на своїй сторінці у Facebook повідомив, що надійшов анонімний дзвінок про замінування станцій.

    Нагадаємо, 25 жовтня на електронну пошту СБУ надійшло анонімне повідомлення про те, що в Києві нібито заміновані деякі житлові будинки, дитячі садки, пологові будинки, лікарні, торгово-розважальні центри, гіпермаркети та аеропорт «Київ» (Жуляни).

    Раніше Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.

    До слова, у Харкові 8 жовтня невідомий зловмисник «замінував» 53 об’єкти.

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