Збій у роботі київського метро. Центральні станції знову заміновані



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Всіх пасажирів, які перебували на станціях «Хрещатик» і «Театральна», евакуювали

Потяги проходять без зупинки станції «Хрещатик» і «Театральна»

Сьогодні, 1 листопада, близько 10-ї години на червоній лінії столичного метрополітену закрили станції метро «Хрещатик» і «Театральна».

Як повідомляє кореспондент «Главкома», потяги проходять ці станції без зупинки. Усіх пасажирів, які перебували на платформах, попросили залишити станції.

По гучномовцю в метро оголошують, що станції не працюють з технічних причин. «Хрещатик» і «Театральна» закриті на вхід і вихід пасажирів.

Згодом метрополітен на своїй сторінці у Facebook повідомив, що надійшов анонімний дзвінок про замінування станцій.

Нагадаємо, 25 жовтня на електронну пошту СБУ надійшло анонімне повідомлення про те, що в Києві нібито заміновані деякі житлові будинки, дитячі садки, пологові будинки, лікарні, торгово-розважальні центри, гіпермаркети та аеропорт «Київ» (Жуляни).

Раніше Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.

До слова, у Харкові 8 жовтня невідомий зловмисник «замінував» 53 об’єкти.

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