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    Через загрозу давки станція «Арсенальна» закрита на вхід

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    На станції через велику кількість пасажирів тиснява - Через загрозу давки станція «Арсенальна» закрита на вхід
    На станції через велику кількість пасажирів тиснява

    Наразі станція «Арсенальна» працює лише на вихід пасажирів

    Сьогодні, 1 листопада, близько 10:40 станцію метро «Арсенальна» закрили на вхід через велику кількість пасажирів, які підіймалися з підземки на вихід.

    Як повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен» усі ескалатори на станції «Арсенальна» працюють на підйом у зв‘язку зі збільшенням пасажиропотоку.

    «Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення тисняви і травмувань на платформі. На вихід станція працює у звичайному режимі», - зазначили у метрополітені.

    Нагадаємо, що наразі на станціях «Хрещатик» та «Театральна» проводиться перевірка у зв’язку із анонімним дзвінком про мінування. Ці станції, а також відповідні пересадки зачинено для пасажирів.

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