Через загрозу давки станція «Арсенальна» закрита на вхід



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На станції через велику кількість пасажирів тиснява

Наразі станція «Арсенальна» працює лише на вихід пасажирів

Сьогодні, 1 листопада, близько 10:40 станцію метро «Арсенальна» закрили на вхід через велику кількість пасажирів, які підіймалися з підземки на вихід.

Як повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен» усі ескалатори на станції «Арсенальна» працюють на підйом у зв‘язку зі збільшенням пасажиропотоку.

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення тисняви і травмувань на платформі. На вихід станція працює у звичайному режимі», - зазначили у метрополітені.

Нагадаємо, що наразі на станціях «Хрещатик» та «Театральна» проводиться перевірка у зв’язку із анонімним дзвінком про мінування. Ці станції, а також відповідні пересадки зачинено для пасажирів.