Частина Київщини залишилася без електроенергії (адреси)
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Розсилка
Енергетики проводять планові ремонтні роботи на електромережі
У вівторок, 16 квітня, у Київській області планується низка відключень електропостачання, пов'язаних з технічними роботами енергетиків.
Про це повідомляється на сайті «Київобленерго».
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Згідно з наданою інформацією, відключення електроенергії планується у Баришівському, Білоцерківському, Богуславському, Бориспільському, Броварському, Васильківському, Вишгородському, Згурівському, Іванківському, Ірпінському, Кагарлицькому, Макарівському, Обухівському, Переяслав-Хмельницькому, Рокитнянському, Сквирському, Ставищенському, Таращанському, Тетіївському, Фастівському, Яготинському районах.
|Районний підрозділ
|Населений пункт
|Вулиця
|Роботи
|Час пров. робіт
|Баришівський
|м. Березань
|вул. Корольва, Яготинська, Світанкова
|Капітальний ремонт
|з 9 по 17 год
|Баришівський
|м. Березань
|вул.Б.Хмельгицького
|Капітальний ремонт
|з 9 по 17 год
|Баришівський
|с. Недра
|вул. Краснобродська, Артема, Краснолуцька, Чорнобильська, Шахтарська, Лелівська, Стаханова, Молодогвардійська
|Капітальний ремонт
|з 9 по 17 год
|Білоцерківський
|м. Б. Церква
|вул. 1-ша Піщана
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Білоцерківський
|Чупира
|вул. Котовського
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Білоцерківський
|Фурси
|вул. Колгоспна
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Білоцерківський
|Узин
|вул. Франка, Щорса
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Білоцерківський
|м. Б. Церква
|вул. 1-ша Піщана
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Богуславський
|с. Іванівка
|вул. Леніна
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Богуславський
|с. Ісайки
|вул. Гуньківка
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Богуславський
|с. Семигори
|катодна станція Золотоношське ЛПГУ
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Бориспільський
|Бориспіль
|вул. Зелена, Леводна, Липова, Коцюбинського, Дружби Народів
|Реконструкція ділянки ПЛ
|з 9 по 18 год
|Бориспільський
|Вишеньки
|вул. Механізаторів, Сонячна, Калініна, Берегова, пров.Шкільний, Нова, Пасічна, Заводська, Юності, Франка, Леніна, Козацька, Короленка, Шевченка, Урожайна, Патона
|Реконструкція ділянки ПЛ
|з 10 по 18 год
|Бориспільський
|Сулимівка, Лебедин
|весь неселений пункт
|Розчистка траси
|з 10 по 17 год
|Бориспільський
|м. Бориспіль
|вул. К. Шлях, Бабкіна, пров.Бабкіна
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Броварський
|с. Богданівка, Рудня
|Рудня: Шкільна (Чапаєва), Лісова; Богданівка: Хачатуряна, Азнавура, Айвазовського, Параджанова, Гайова, Пушкіна, Кримця, Ланова (Кірова), Подільна, МП Нефтяник-пилорама, птахофабрика “Агромарс”
|КАП.РЕМОНТ ПОВІТРНОЇ ЛІНІЇ(ПЛ)
|з 8 по 17 год
|Броварський
|с. Княжичі
|Дружби
|КАП.РЕМОНТ ПОВІТРНОЇ ЛІНІЇ(ПЛ)
|з 8 по 17 год
|Броварський
|смт В. Димерка
|Щорса, Пушкіна, Північна
|КАП. РЕМОНТ НА ТП
|з 8 по 17 год
|Броварський
|смт В. Димерка
|Озерна
|ЧИСТКА ТРАСИ
|з 8 по 17 год
|Васильківський
|с.Пінчуки
|вул.Гагаріна
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Васильківський
|х. Залізний
|вул. Васильківська, Народна, Незалежності, Франка, Миру
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Васильківський
|с. Пінчуки
|вул. Гагаріна
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Васильківський
|м. Васильків
|вул. Михайлівська
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Васильківський
|м. Васильків, с. Безпятне, с. В. Салтанівка, Зозулі
|частково місто Васильків, Безпятне, В. Салтанівка
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Вишгородський
|Любидва
|частково
|Капітальний ремонт
|з 8.30 по 18 год
|Згурівський
|с. Усівка
|вул. Чкалова(частково)
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Згурівський
|с. Турівка
|вул. Київська (частково), Незалежності (частково), Пушкінська, Паркова, Садова
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Іванківський
|Буда Радинська, Максимовичі (Лісгосп)
|Весь населений пункт
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Іванківський
|Коленці
|Тетерівський
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Іванківський
|с. Розважів, с. Ставрівка, х. Шевченкове
|Весь населений пункт
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Іванківський
|Термахівка
|Малинська
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Іванківський
|с. Макалевичі, с. Доманівка, с. Ковалівка, с. Карпилівка, с. Піски, с. Степанівка
|Весь населений пункт
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Ірпінський
|м. Ірпінь
|вул. 2-лінія
|капітальний ремонт
|з 8 по 18 год
|Ірпінський
|смт. Ворзель
|вул.Леніна
|чистка траси
|з 8 по 18 год
|Ірпінський
|смт. Ворзель
|вул. Лісова, Дачна
|Реконструкція
|з 8 по 18 год
|Кагарлицький
|с. Стави
|вул. Донецька, Пушкіна,
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Кагарлицький
|м. Ржищів
|вул. Б. Хмельницького
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Макарівський
|ПЛ-10 кВ Л-29
|Без відключень
|Капітальний ремонт
|з 8 по 20 год
|Обухівський
|с. Красна Слобідка
|Набережна; Якуніна
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Обухівський
|м. Українка
|Енергетиків, пр-т Дніпровський
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Обухівський
|с. Мриги
|Старообухівська
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Обухівський
|с. Мриги
|Старообухівська
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Обухівський
|с. Мриги
|Старообухівська
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|П.-Хмельницький
|Переяслав-Хм.
|Петропавлівська, Лесика
|заміна опор
|з 8 по 17 год
|П.-Хмельницький
|Циблі
|Вишнева, Франка, Жовтнева, Радянська, Леніна, Садова, Б. Павлова.
|чистка траси
|з 8 по 17 год
|Рокитнянський
|Троїцьке
|Загребля
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Рокитнянський
|Троїцьке, Пугачівка, Бирюки
|Повністю населені пункти
|Ремонт В-10 Бирюки
|з 8 по 17 год
|Сквирський
|с. Лаврики
|в. Ярова, пр. Річний
|Чистка траси/дефекти\
|з 8 по 17 год
|Сквирський
|с. Шамраївка
|в. 30-річчя Перемоги
|Заміна опор
|з 8 по 17 год
|Ставищанський
|с. Іванівка
|ТОВ “Насташка”
|Монтаж заземлення
|з 8 по 17 год
|Ставищанський
|с. Станіславчик
|вул. Комсомольська
|Чистка траси
|з 8 по 17 год
|Таращанський
|м. Тараща
|вул. Олени Пчілки, Липнева, Набережна
|Монтаж проводів
|з 9 по20 год
|Таращанський
|с. Ріжки
|Господарство
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Таращанський
|м. Тараща
|вул. Партизанська, Липнева
|Розчистка траси
|з 8 по 17 год
|Тетіївський
|м. Тетіїв
|вул. Автомобілістів
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Тетіївський
|с. Галайки
|вул. Центральна, Стародубська
|технічне обслуговування
|з 8 по 17 год
|Тетіївський
|с. Кашперівка
|ТОВ “Простір ЛТД”, “Тетіїв Агрохім”, КСП, вул. Пушкіна, Заготівельна, Гагаріна, Совхозна, Богдана Хмельницького, Франка, Лісна, садік
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Фастівський
|Велика Мотовилівка
|Комарова; Шевченко
|технічне обслуговування
|з 8 по 17 год
|Фастівський
|Волиця
|Гагаріна
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Фастівський
|Волиця
|Леніна, Унавська
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Фастівський
|Кожанка
|Триліська
|Капітальний ремонт
|з 8 по 17 год
|Фастівський
|Велика Снітинка
|Пінепська, 1 Травня
|технічне обслуговування
|з 8 по 17 год
|Яготинський
|с. Годунівка
|господарство
|Капітальний ремонт
|з 9 по 16 год
Цей графік не стосується аварійних відключень, про які повідомляється окремо.