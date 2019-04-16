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    Новини

    Частина Київщини залишилася без електроенергії (адреси)

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    Частина Київщини залишилася без електроенергії (адреси)

    Енергетики проводять планові ремонтні роботи на електромережі

    У вівторок, 16 квітня, у Київській області планується низка відключень електропостачання, пов'язаних з технічними роботами енергетиків.

    Про це повідомляється на сайті «Київобленерго»

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    Згідно з наданою інформацією, відключення електроенергії планується у Баришівському, Білоцерківському, Богуславському, Бориспільському, Броварському, Васильківському, Вишгородському, Згурівському, Іванківському, Ірпінському, Кагарлицькому, Макарівському, Обухівському, Переяслав-Хмельницькому, Рокитнянському, Сквирському, Ставищенському, Таращанському, Тетіївському, Фастівському, Яготинському районах.

    Районний підрозділ Населений пункт Вулиця Роботи Час пров. робіт
    Баришівський м. Березань вул. Корольва, Яготинська, Світанкова Капітальний ремонт з 9 по 17 год
    Баришівський м. Березань вул.Б.Хмельгицького Капітальний ремонт з 9 по 17 год
    Баришівський с. Недра вул. Краснобродська, Артема, Краснолуцька, Чорнобильська, Шахтарська, Лелівська, Стаханова, Молодогвардійська Капітальний ремонт з 9 по 17 год
    Білоцерківський м. Б. Церква вул. 1-ша Піщана Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Білоцерківський Чупира вул. Котовського Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Білоцерківський Фурси вул. Колгоспна Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Білоцерківський Узин вул. Франка, Щорса Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Білоцерківський м. Б. Церква вул. 1-ша Піщана Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Богуславський с. Іванівка вул. Леніна Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Богуславський с. Ісайки вул. Гуньківка Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Богуславський с. Семигори катодна станція Золотоношське ЛПГУ Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Бориспільський Бориспіль вул. Зелена, Леводна, Липова, Коцюбинського, Дружби Народів Реконструкція ділянки ПЛ з 9 по 18 год
    Бориспільський Вишеньки вул. Механізаторів, Сонячна, Калініна, Берегова, пров.Шкільний, Нова, Пасічна, Заводська, Юності, Франка, Леніна, Козацька, Короленка, Шевченка, Урожайна, Патона Реконструкція ділянки ПЛ з 10 по 18 год
    Бориспільський Сулимівка, Лебедин весь неселений пункт Розчистка траси з 10 по 17 год
    Бориспільський м. Бориспіль вул. К. Шлях, Бабкіна, пров.Бабкіна Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Броварський с. Богданівка, Рудня Рудня: Шкільна (Чапаєва), Лісова; Богданівка: Хачатуряна, Азнавура, Айвазовського, Параджанова, Гайова, Пушкіна, Кримця, Ланова (Кірова), Подільна, МП Нефтяник-пилорама, птахофабрика “Агромарс” КАП.РЕМОНТ ПОВІТРНОЇ ЛІНІЇ(ПЛ) з 8 по 17 год
    Броварський с. Княжичі Дружби КАП.РЕМОНТ ПОВІТРНОЇ ЛІНІЇ(ПЛ) з 8 по 17 год
    Броварський смт В. Димерка Щорса, Пушкіна, Північна КАП. РЕМОНТ НА ТП з 8 по 17 год
    Броварський смт В. Димерка Озерна ЧИСТКА ТРАСИ з 8 по 17 год
    Васильківський с.Пінчуки вул.Гагаріна Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Васильківський х. Залізний вул. Васильківська, Народна, Незалежності, Франка, Миру Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Васильківський с. Пінчуки вул. Гагаріна Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Васильківський м. Васильків вул. Михайлівська Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Васильківський м. Васильків, с. Безпятне, с. В. Салтанівка, Зозулі частково місто Васильків, Безпятне, В. Салтанівка Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Вишгородський Любидва частково Капітальний ремонт з 8.30 по 18 год
    Згурівський с. Усівка вул. Чкалова(частково) Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Згурівський с. Турівка вул. Київська (частково), Незалежності (частково), Пушкінська, Паркова, Садова Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Іванківський Буда Радинська, Максимовичі (Лісгосп) Весь населений пункт Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Іванківський Коленці Тетерівський Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Іванківський с. Розважів, с. Ставрівка, х. Шевченкове Весь населений пункт Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Іванківський Термахівка Малинська Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Іванківський с. Макалевичі, с. Доманівка, с. Ковалівка, с. Карпилівка, с. Піски, с. Степанівка Весь населений пункт Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Ірпінський м. Ірпінь вул. 2-лінія капітальний ремонт з 8 по 18 год
    Ірпінський смт. Ворзель вул.Леніна чистка траси з 8 по 18 год
    Ірпінський смт. Ворзель вул. Лісова, Дачна Реконструкція з 8 по 18 год
    Кагарлицький с. Стави вул. Донецька, Пушкіна, Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Кагарлицький м. Ржищів вул. Б. Хмельницького Розчистка траси з 8 по 17 год
    Макарівський ПЛ-10 кВ Л-29 Без відключень Капітальний ремонт з 8 по 20 год
    Обухівський с. Красна Слобідка Набережна; Якуніна Розчистка траси з 8 по 17 год
    Обухівський м. Українка Енергетиків, пр-т Дніпровський Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Обухівський с. Мриги Старообухівська Розчистка траси з 8 по 17 год
    Обухівський с. Мриги Старообухівська Розчистка траси з 8 по 17 год
    Обухівський с. Мриги Старообухівська Розчистка траси з 8 по 17 год
    П.-Хмельницький Переяслав-Хм. Петропавлівська, Лесика заміна опор з 8 по 17 год
    П.-Хмельницький Циблі Вишнева, Франка, Жовтнева, Радянська, Леніна, Садова, Б. Павлова. чистка траси з 8 по 17 год
    Рокитнянський Троїцьке Загребля Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Рокитнянський Троїцьке, Пугачівка, Бирюки Повністю населені пункти Ремонт В-10 Бирюки з 8 по 17 год
    Сквирський с. Лаврики в. Ярова, пр. Річний Чистка траси/дефекти\ з 8 по 17 год
    Сквирський с. Шамраївка в. 30-річчя Перемоги Заміна опор з 8 по 17 год
    Ставищанський с. Іванівка ТОВ “Насташка” Монтаж заземлення з 8 по 17 год
    Ставищанський с. Станіславчик вул. Комсомольська Чистка траси з 8 по 17 год
    Таращанський м. Тараща вул. Олени Пчілки, Липнева, Набережна Монтаж проводів з 9 по20 год
    Таращанський с. Ріжки Господарство Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Таращанський м. Тараща вул. Партизанська, Липнева Розчистка траси з 8 по 17 год
    Тетіївський м. Тетіїв вул. Автомобілістів Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Тетіївський с. Галайки вул. Центральна, Стародубська технічне обслуговування з 8 по 17 год
    Тетіївський с. Кашперівка ТОВ “Простір ЛТД”, “Тетіїв Агрохім”, КСП, вул. Пушкіна, Заготівельна, Гагаріна, Совхозна, Богдана Хмельницького, Франка, Лісна, садік Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Фастівський Велика Мотовилівка Комарова; Шевченко технічне обслуговування з 8 по 17 год
    Фастівський Волиця Гагаріна Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Фастівський Волиця Леніна, Унавська Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Фастівський Кожанка Триліська Капітальний ремонт з 8 по 17 год
    Фастівський Велика Снітинка Пінепська, 1 Травня технічне обслуговування з 8 по 17 год
    Яготинський с. Годунівка господарство Капітальний ремонт з 9 по 16 год

    Цей графік не стосується аварійних відключень, про які повідомляється окремо.

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