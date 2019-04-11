У чотирьох навчальних закладах Києва встановлено сонячні панелі (фото)



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Сонячні панелі встановлено на даху дитсадка № 601 «Сонечко» Фото: КМДА

Дитячий садок економитиме близько 25 тис. грн щороку завдяки сонячним панелям

На даху столичного дошкільного навчального закладу № 601 («Сонечко») встановлена станція, яка складається з 36 сонячних панелей. Станція генерує електричну енергію з сонячної. За прогнозами, завдяки новому обладнанню заклад щорічно економитиме 25 тисяч гривень. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час візиту до ДНЗ № 601, вул. Верховинна, 17 (Святошинський район).

Станція є додатковим джерелом електричної енергії, що споживає заклад, без віддачі згенерованої енергії в загальну мережу, тобто, для власних потреб закладу.

«Рівень енергоефективності закладів бюджетної сфери, тобто дитсадків та шкіл, значно зріс за останні три роки. Місту та комунальному підприємству «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» вдалося залучити до проведення енергоефективних заходів у бюджетній сфері близько 8,5 млн євро, з яких 6,5 млн євро – це грантові кошти або доступні кредити Північної екологічної фінансової корпорації – НЕФКО, що фінансує широкий спектр енергоефективних проектів у країнах Центральної та Східної Європи, включаючи Україну. Ми маємо змогу впроваджувати новітні технології та обладнання, що дає значний економічний та екологічний ефект, не кажучи про підвищення комфорту в цих закладах», – зауважив Пантелеєв.

За 5 місяців експлуатації вже зекономлено 9% електричної енергії. За прогнозами, щороку заклад економитиме щонайменше 25 тисяч гривень.

На думку заступника голови КМДА, дуже важливо, що нові проекти стають можливі саме за фінансового сприяння міжнародних партнерів. Місто має змогу пілотувати інноваційні проекти, моніторити економічні результати їхньої роботи та приймати рішення щодо подальшого тиражування. Так, на сьогодні у чотирьох навчальних закладах столиці встановлені сонячні панелі, планують встановити такі станції ще у двох ДНЗ.