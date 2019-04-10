У центрі Києва магазини і ресторани залишилась без світла



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Ввечері 10 квітня у центрі Києва зникло світло Фото: УНН

Світло зникло через коротке замкнення кабелю, який був прокладений під землею

У центрі столиці - на Хрещатику - частина магазинів залишилась без світла через коротке замкнення..

Як повідомили рятувальники, світло зникло через коротке замкнення кабелю, який був прокладений під землею.

УНН пише, що після 19 години було знеструмлено перехід на Майдані Незалежності, а також частина магазинів, які розміщено праворуч від Монументу незалежності.

Рятувальники переконують, що загрози не має. Кабель, який могло закоротити, тягнеться з Бессарабської площаді.

Наразі над вирішенням проблеми працюють електрики.

Крім того, очевидці повідомили, що коли їхали в метро, то поїзд тричі зупинявся через знеструмлення.

До слова, як повідомляв «Главком», 3 квітня жителі ЖК «Східна брама», що на вул. Світлій, 3-д, організували акцію протесту, паралізувавши рух транспорту, який рухається в напрямку Бортничів. Протестувальники ходили по пішохідному переходу і скандували «Світло!», вимагаючи припинити регулярні відключення світла в будинках житлового комплексу.

Згодом у Кличка розповіли, коли у мешканців «будинків Войцеховського» не буде проблем

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