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    У центрі Києва магазини і ресторани залишилась без світла

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    Ввечері 10 квітня у центрі Києва зникло світло&nbsp; - У центрі Києва магазини і ресторани залишилась без світла
    Ввечері 10 квітня у центрі Києва зникло світло 
    Фото: УНН

    Світло зникло через коротке замкнення кабелю, який був прокладений під землею

    У центрі столиці - на Хрещатику - частина магазинів залишилась без світла через коротке замкнення..

    Як повідомили рятувальники, світло зникло через коротке замкнення кабелю, який був прокладений під землею.

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    УНН пише, що після 19 години було знеструмлено перехід на Майдані Незалежності, а також частина магазинів, які розміщено праворуч від Монументу незалежності.

    Рятувальники переконують, що загрози не має. Кабель, який могло закоротити, тягнеться з Бессарабської площаді.

    Наразі над вирішенням проблеми працюють електрики.

    Крім того, очевидці повідомили, що коли їхали в метро, то поїзд тричі зупинявся через знеструмлення.

    До слова, як повідомляв «Главком», 3 квітня жителі ЖК «Східна брама», що на вул. Світлій, 3-д, організували акцію протесту, паралізувавши рух транспорту, який рухається в напрямку Бортничів. Протестувальники ходили по пішохідному переходу і скандували «Світло!», вимагаючи припинити регулярні відключення світла в будинках житлового комплексу.

    Згодом у Кличка розповіли, коли у мешканців «будинків Войцеховського» не буде проблем

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