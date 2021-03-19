Чекаю цифри: Кличко прокоментував заяву Ткаченка щодо компенсації збитків через локдаун

Мер Кличко оголосив про введення жорсткого карантину в столиці з 20 березня по 9 квітня

Мер столиці пригадав міністру загально-державні обмеження, що діяли в країні минулого року

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував слова міністра культури Олександра Ткаченка щодо компенсації збитків через локдаун. Ткаченко повинен підтвердити свою заяву цифрами, заявив очільник столиці в ефірі каналу «Україна 24».

«Я можу сказати у відповідь пану Ткаченку, коли був загальний державний локдаун, наскільки Мінкультури фінансувало заклади культури, чекаю цифри, скільки було інвестовано, яка була підтримка. По-друге, я чув в ефірі, що бізнесмени кажуть, що закуплено багато продуктів тощо. Дуже добре, що ми говоримо про продукти, а не про життя. Я хотів би нагадати, щоб не виникла така ситуація, коли в рефрижераторах зберігали тіла людей, які померли від коронавірусу в Нью-Йорку», – сказав він.

Як раніше повідомлялося, Ткаченко заявив, що Київ має запропонувати компенсацію за збитки для сфери культури через запровадження локдауну.

«Ситуація напружена. Хоча «помаранчева» зона зберігається, але локдаун для культури та креативних індустрій із 20 березня – однозначно спірне рішення. Нагадаю, що саме культура та креативний бізнес сумлінно дотримувалися й дотримуються вимог санепідем обмежень і понесли найбільші економічні збитки через пандемію Covid-19», – написав Ткаченко у Telegram-каналі.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко оголосив про введення жорсткого карантину в столиці з 20 березня по 9 квітня. Будуть закриті ТРЦ, кінотеатри, магазини, крім продуктових, аптек, зоотоварів, і побутових товарів, заборонено проведення масових і релігійних заходів, спортивних заходів з глядачами, а заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос. Школи переходять на дистанційне навчання, дитсадки працюють у звичайному режимі. Роботу транспорту не припинятимуть.