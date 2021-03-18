Карантин у столиці. Ткаченко вимагає від Кличка компенсації збитків для культури

Ткаченко: «Локдаун для культури із 20 березня – однозначно спірне рішення»

Київ має запропонувати компенсацію за збитки для сфери культури через запровадження локдауну. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

«Ситуація напружена. Хоча «помаранчева» зона зберігається, але локдаун для культури та креативних індустрій із 20 березня – однозначно спірне рішення. Нагадаю, що саме культура та креативний бізнес сумлінно дотримувалися й дотримуються вимог санепідем обмежень і понесли найбільші економічні збитки через пандемію Covid-19», – написав Ткаченко у Telegram-каналі.

На думку міністра, ухвалюючи таке рішення, потрібно враховувати наслідки та запропонувати компенсацію за збитки культури.

«Пане мер, бо чому в цих умовах залишається працювати громадський транспорт – не може бути просто риторичним запитанням, погодьтесь. Покажіть свою небайдужість до культурно-креативної сфери. З боку міністерства, ми готові допомогти», – додав Ткаченко.

У зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці Київ запроваджує суворі карантинні обмеження з 20 березня. Обмеження будуть діяти три тижні – до 9 квітня.

У Києві буде заборонено робота закладів культури, а також будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали.

Через посилення карантину в Києві громадський транспорт в українській столиці буде працювати за звичайним графіком, але з обмеженнями.

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