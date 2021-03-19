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    Карантин на Київщині: що під забороною з 21 березня

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    У разі поліпшення показників протягом тижня обмеження&nbsp;будуть скорочені - Карантин на Київщині: що під забороною з 21 березня
    У разі поліпшення показників протягом тижня обмеження будуть скорочені
    фото: pravda.com.ua

    Через погіршення епідеміологічної ситуації, у Київській області починають діяти обмеження

    У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом посилюється карантин у Київській області. Зокрема, закриваються кафе, ресторани і ТРЦ. Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін на брифінгу 19 березня. «У разі поліпшення показників протягом тижня ми зможемо повернутися до цього питання і скоротити обмеження. Поки ситуація, на жаль, критична», – додав Володін.

    Голова Київської облдержадміністрації зазначив, що за добу захворіло 1134 мешканці області, в лікарнях поки залишаються вільні місця.

    За словами Володіна, з 21 березня на території Київської області забороняється:

    • перевезення пасажирів в автобусах, трамваях і тролейбусах в кількості більше 50% місць для сидіння;
    • проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину;
    • прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки і на винос;
    • робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів. Однак дозволяється працювати продуктовими магазинами, аптекам, зоомагазинам і квітковим магазинам. При цьому має бути не більше 1 покупця на 20 квадратних метрів приміщення;
    • робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;
    • робота установ культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту (без глядачів);
    • обмежена робота ресторанів в готелях;
    • робота непродовольчих ринків та ярмарків.

    Крім того, школярі після канікул будуть навчатися дистанційно. Дитячі садки і початкові школи продовжать працювати.

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    Теги: Київ Київщина карантин коронавірус
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