Карантин на Київщині: що під забороною з 21 березня

У разі поліпшення показників протягом тижня обмеження будуть скорочені

Через погіршення епідеміологічної ситуації, у Київській області починають діяти обмеження

У зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом посилюється карантин у Київській області. Зокрема, закриваються кафе, ресторани і ТРЦ. Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін на брифінгу 19 березня. «У разі поліпшення показників протягом тижня ми зможемо повернутися до цього питання і скоротити обмеження. Поки ситуація, на жаль, критична», – додав Володін.

Голова Київської облдержадміністрації зазначив, що за добу захворіло 1134 мешканці області, в лікарнях поки залишаються вільні місця.

За словами Володіна, з 21 березня на території Київської області забороняється:

перевезення пасажирів в автобусах, трамваях і тролейбусах в кількості більше 50% місць для сидіння;

проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину;

прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки і на винос;

робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів. Однак дозволяється працювати продуктовими магазинами, аптекам, зоомагазинам і квітковим магазинам. При цьому має бути не більше 1 покупця на 20 квадратних метрів приміщення;

робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;

робота установ культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту (без глядачів);

обмежена робота ресторанів в готелях;

робота непродовольчих ринків та ярмарків.

Крім того, школярі після канікул будуть навчатися дистанційно. Дитячі садки і початкові школи продовжать працювати.