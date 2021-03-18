Локдаун у Києві. Кличко назвав дату

З 20 березня по 9 квітня Київ запроваджує суворі карантинні обмеження

У зв’язку із погіршенням ситуації із захворюваністю на коронавірус у столиці, Київ запроваджує суворі карантинні обмеження. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Хочу звернутися до вас із терміновою важливою інформацією. У Києві за минулу добу знову понад тисяча нових випадків захворювання на коронавірус. Збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів. За добу з діагнозом коронавірус в лікарні потрапили 148 людей. А ще – хворі з підозрою на Covid-19, пацієнти з пневмоніями та грипом. На сьогодні в лікарнях – понад 3300 хворих на коронавірус! Заповненість ліжок у медзакладах міста – вже понад 70 відсотків. Ситуація з розповсюдженням вірусу – без перебільшення – загрозлива. Уряд поки не відніс Київ до червоної зони. Ми перебуваємо в помаранчевій», – сказав Кличко.

Він нагадав, що столиця зверталася до Кабінету міністрів розширити перелік обмежень, що діють у помаранчевій зоні. Оскільки з 17 лютого цього року це – в компетенції уряду.

«На жаль, нас не почули. Кабмін умив руки і залишив місцеву владу сам-на-сам із розв'язанням ситуації. І, оскільки прем‘єр вчора заявив, що владі на місцях, мовляв, не заважають ухвалювати певні рішення - ми розцінюємо це, як право оперативно реагувати на ситуацію. А ситуація – складна і може стати катастрофічною. Я зараз нікого не лякаю. Але закликаю всіх усвідомити це!» – наголосив мер Києва.

За словами Віталія Кличка, аби призупинити стрімке розповзання коронавірусу, комісія із надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про запровадження суворих карантинних обмежень. «Із нуля годин 20 березня – тобто в ніч із п'ятниці на суботу – Київ запроваджує суворі карантинні обмеження. Бо нам треба рятувати здоров'я і життя людей! – сказав мер.

Що буде заборонено:

робота закладів культури;

будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали;

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

підпадає під заборону проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу;

заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших). А також – присутність глядачів на спортивних змаганнях;

заклади громадського харчування працюватимуть виключно на виніс;

працюватимуть за дотримання суворих норм та без роботи кафе – авто-заправочні станції;

перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали – але без групових занять;

Також поки працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно;

Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;

приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури;

Громадський транспорт столиці працюватиме в звичному режимі. – З дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Із заповненістю місць для сидіння на 50 відсотків. «Ці обмеження ми запроваджуємо на три тижні – до 9 квітня включно. Я закликаю всіх поставитися свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, які будуть запроваджені! Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не сталося колапсу медичної системи. Щоб не наражати на небезпеку життя людей!» – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Києві за минулу добу, 17 березня, виявили 1092 підтверджені випадки захворювання на корона вірус.