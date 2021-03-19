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    У Києві водій «під кайфом» протаранив маршрутку і намагався втекти

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    У 2017 році чоловіка суд вже позбавив права керування на 10 років - У Києві водій «під кайфом» протаранив маршрутку і намагався втекти
    У 2017 році чоловіка суд вже позбавив права керування на 10 років
    фото: Telegram

    На водія склали протоколи за трьома статтями Адмінкодексу

    У Києві 19 березня вранці, водій намагався спричинив ДТП і намагався втекти з місця події. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Подія сталася на вулиці Симиренка, патрульних, які їхали повз, покликали на допомогу очевидці ДТП. Учасник події на Chevrolet намагався втекти після зіткнення з автомобілем Chana. Далеко не зміг, бо в'їхав в маршрутний транспортний засіб I-VAN.

    «У 2017 році чоловіка суд вже позбавив права керування на 10 років за систематичне керування у стані наркотичного сп’яніння. На вимогу патрульних водій відмовився від проходження освідування у встановленому законом порядку», – зазначили патрульні.

    На водія склали протоколи за трьома статтями Адмінкодексу:

    • порушення ПДР, що призвело до ДТП
    • керування транспортним засобом у стані сп’яніння
    • керування транспортним засобом, особою, яка позбавлена права керування.

    Автомобіль порушника евакуювали.

    Нагадаємо, у ніч на четвер, 18 березня, на Житомирській трасі, поблизу із поворотом на Чайку, сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Водій вантажівки зупинився на червоний сигнал світлофора та отримав потужний удар у задню частину від автомобіля Volvo.

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    Теги: ДТП Київ наркотики аварія
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