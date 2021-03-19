У Києві водій «під кайфом» протаранив маршрутку і намагався втекти

У 2017 році чоловіка суд вже позбавив права керування на 10 років

На водія склали протоколи за трьома статтями Адмінкодексу

У Києві 19 березня вранці, водій намагався спричинив ДТП і намагався втекти з місця події. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Подія сталася на вулиці Симиренка, патрульних, які їхали повз, покликали на допомогу очевидці ДТП. Учасник події на Chevrolet намагався втекти після зіткнення з автомобілем Chana. Далеко не зміг, бо в'їхав в маршрутний транспортний засіб I-VAN.

«У 2017 році чоловіка суд вже позбавив права керування на 10 років за систематичне керування у стані наркотичного сп’яніння. На вимогу патрульних водій відмовився від проходження освідування у встановленому законом порядку», – зазначили патрульні.

На водія склали протоколи за трьома статтями Адмінкодексу:

порушення ПДР, що призвело до ДТП

керування транспортним засобом у стані сп’яніння

керування транспортним засобом, особою, яка позбавлена права керування.

Автомобіль порушника евакуювали.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 18 березня, на Житомирській трасі, поблизу із поворотом на Чайку, сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком. Водій вантажівки зупинився на червоний сигнал світлофора та отримав потужний удар у задню частину від автомобіля Volvo.