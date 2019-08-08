Через аварії два десятки будинків у Києві залишилися без води (адреси)



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Вода зникла у низці будинків у Києві

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

У четвер, 8 серпня, вранці сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Героїв Севастополя, 9А, 11Б, 11В, 13А;

вул. Корольова, 2А;

просп. Л. Курбаса, 1Б;

вул. Я. Колоса, 23;

вул. О.Бальзака, 54/21;

просп. Голосіївський, 88, 90, 92/1, 94/96;

вул. Маричанська, 2, 3, 5, 5А, 7, 9;

вул. Спаська, 10.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, 8 серпня вранці на Голосіївському проспекті, 92/1 прорвало трубу з водою. Вода била фонтаном з-під асфальту на тротуарі.

7 серпня на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. У зв'язку з цим без води залишилися будинки на 11-ти вулицях міста.

Раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.







