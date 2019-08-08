На Голосіївському проспекті з-під асфальту забив фонтан (відео)
Прорив труби з водою на Голосіївському проспекті
Фото: скріншот відео
Вулицею течуть потоки води
Сьогодні, 8 серпня, вранці на Голосіївському проспекті, 92/1 прорвало трубу з водою.
Як повідомляє dtp.kiev.ua, вода б’є фонтаном з-під асфальту на тротуарі.
Вулицею течуть потоки води і вже дісталися до зупинки громадського транспорту.
Станом на 9:15, аварійних бригад на місці витоку води ще не було.
Нагадаємо, 7 серпня на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. У зв'язку з цим без води залишилися будинки на 11-ти вулицях міста.
Раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня.