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    На Голосіївському проспекті з-під асфальту забив фонтан (відео)

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    Прорив труби з водою на Голосіївському проспекті - На Голосіївському проспекті з-під асфальту забив фонтан (відео)
    Прорив труби з водою на Голосіївському проспекті
    Фото: скріншот відео

    Вулицею течуть потоки води

    Сьогодні, 8 серпня, вранці на Голосіївському проспекті, 92/1 прорвало трубу з водою.

    Як повідомляє dtp.kiev.ua, вода б’є фонтаном з-під асфальту на тротуарі.

    Вулицею течуть потоки води і вже дісталися до зупинки громадського транспорту.

    Станом на 9:15, аварійних бригад на місці витоку води ще не було.

    Нагадаємо, 7 серпня на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. У зв'язку з цим без води залишилися будинки на 11-ти вулицях міста.

    Раніше «Київводоканал» попередив про планові відключення водопостачання цього тижня. 

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