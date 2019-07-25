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    Новини

    Через аварії зникла вода у частини киян (адреси)

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    Через аварії зникла вода у частини киян (адреси)

    Київводоканал працює над ліквідацією пошкоджень на мережі

    У четвер, 25 липня, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами

    • вул. Євгена Коновальця, 36Б;
    • вул. Заньковецької, 7, 9, 10/7;
    • вул. Дніпроводська;
    • вул. Олександра Бойченка, 14;
    • вул. Василя Чумака, 5.

    «Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

    Крім того, як повідомлялося, сьогодні на мережі водопостачання також проводяться планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим відсутня вода за низкою адрес у Києві.

    Раніше «Київводоканал» оголосив, де цього тижня проводитимуться ремонтні роботи на мережі.

    Нагадаємо, «Київводоканал» висловив стурбованість у зв’язку з тим, що у Деснянському районі столиці, в межах охоронної зони Деснянської водопровідної станції «Київводоканалу», ведуться підготовчі роботи до будівництва. Це є нонсенсом та суперечить чинним санітарним правилам та нормам. Пошкодження водоводів чи створення проблем в роботі ковша несуть загрозу стабільному забезпеченню питною водою більшої частини Києва, зазначили у водоканалі.

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