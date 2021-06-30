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    Через будівництво розв’язки на Одеській трасі на два тижні обмежено рух

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    З&rsquo;їзд з траси М-05 на вул. Звенигородську в сторону с Віта-Поштова закрито - Через будівництво розв’язки на Одеській трасі на два тижні обмежено рух
    З’їзд з траси М-05 на вул. Звенигородську в сторону с Віта-Поштова закрито
    Фото: Служба автомобільних доріг у Київській області

    Тимчасово закрито рух поблизу с. Віта-Поштова

    Триває будівництво транспортної розв'язки на трасі М-05 Київ–Одеса. Наразі підрядник влаштовує буронабивні палі для фундаментів естакади за допомогою важкої будівельної техніки. Ці роботи несумісні зі жвавим рухом транспорту. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

    Тому з 29 червня до 16 липня з’їзд з траси М-05 на вул. Звенигородську в сторону с Віта-Поштова, а також виїзд з вулиці на трасу М-05 тимчасово закрито.

    Де і коли буде закрито рух

    • З 29 червня (15:00) до 16 липня (17:00).
    • Траса М-05 Київ – Одеса км 21+847, с. Віта - Поштова.

    Водіям та перевізникам радять врахувати дану інформацію.

    Будівництво транспортних розв'язок проводиться в рамках реалізації проєкту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» коштом позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)/Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

    Де будуються розв'язки

    • M-05 Київ–Одеса км 15+390 (Чабани) подивитися на мапі: bit.ly/2RDs8uB;
    • км 21+847 (Віта - Поштова) подивитися на мапі: https://bit.ly/3jGrGuv;
    • M-06 Київ–Чоп км 21+767 (Стоянка) подивитися на мапі: bit.ly/2yZqrkG.

    Підрядна організація: Euro-Asian Construction Corporation «Evrascon»(Азербайджанська Республіка).

    Технічний нагляд здійснюється компанією «Kocks Consult GmbH» (Німеччина).

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    Теги: дороги Київщина ремонт
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    Через будівництво розв’язки на Одеській трасі на два тижні обмежено рух