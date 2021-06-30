Через будівництво розв’язки на Одеській трасі на два тижні обмежено рух

З’їзд з траси М-05 на вул. Звенигородську в сторону с Віта-Поштова закрито

Тимчасово закрито рух поблизу с. Віта-Поштова

Триває будівництво транспортної розв'язки на трасі М-05 Київ–Одеса. Наразі підрядник влаштовує буронабивні палі для фундаментів естакади за допомогою важкої будівельної техніки. Ці роботи несумісні зі жвавим рухом транспорту. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

Тому з 29 червня до 16 липня з’їзд з траси М-05 на вул. Звенигородську в сторону с Віта-Поштова, а також виїзд з вулиці на трасу М-05 тимчасово закрито.

Де і коли буде закрито рух

З 29 червня (15:00) до 16 липня (17:00).

Траса М-05 Київ – Одеса км 21+847, с. Віта - Поштова.

Водіям та перевізникам радять врахувати дану інформацію.

Будівництво транспортних розв'язок проводиться в рамках реалізації проєкту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» коштом позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)/Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Де будуються розв'язки

M-05 Київ–Одеса км 15+390 (Чабани) подивитися на мапі: bit.ly/2RDs8uB;

км 21+847 (Віта - Поштова) подивитися на мапі: https://bit.ly/3jGrGuv;

M-06 Київ–Чоп км 21+767 (Стоянка) подивитися на мапі: bit.ly/2yZqrkG.

Підрядна організація: Euro-Asian Construction Corporation «Evrascon»(Азербайджанська Республіка).

Технічний нагляд здійснюється компанією «Kocks Consult GmbH» (Німеччина).