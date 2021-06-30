Через будівництво розв’язки на Одеській трасі на два тижні обмежено рух
Тимчасово закрито рух поблизу с. Віта-Поштова
Триває будівництво транспортної розв'язки на трасі М-05 Київ–Одеса. Наразі підрядник влаштовує буронабивні палі для фундаментів естакади за допомогою важкої будівельної техніки. Ці роботи несумісні зі жвавим рухом транспорту. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.
Тому з 29 червня до 16 липня з’їзд з траси М-05 на вул. Звенигородську в сторону с Віта-Поштова, а також виїзд з вулиці на трасу М-05 тимчасово закрито.
Де і коли буде закрито рух
- З 29 червня (15:00) до 16 липня (17:00).
- Траса М-05 Київ – Одеса км 21+847, с. Віта - Поштова.
Водіям та перевізникам радять врахувати дану інформацію.
Будівництво транспортних розв'язок проводиться в рамках реалізації проєкту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» коштом позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)/Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Де будуються розв'язки
- M-05 Київ–Одеса км 15+390 (Чабани) подивитися на мапі: bit.ly/2RDs8uB;
- км 21+847 (Віта - Поштова) подивитися на мапі: https://bit.ly/3jGrGuv;
- M-06 Київ–Чоп км 21+767 (Стоянка) подивитися на мапі: bit.ly/2yZqrkG.
Підрядна організація: Euro-Asian Construction Corporation «Evrascon»(Азербайджанська Республіка).
Технічний нагляд здійснюється компанією «Kocks Consult GmbH» (Німеччина).