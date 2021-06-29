На двох столичних магістралях кладуть потужний асфальтобетон: дорожники працюють 24/7 (фото)

На вул. Борщагівській і просп. Степана Бандери дорожники виходять на завершальний етап робіт

На 40 об’єктах дорожньої інфраструктури столиці відбуваються масштабні ремонти. Роботи проводять у цілодобовому режимі без вихідних, аби якнайшвидше завершити та зняти обмеження руху транспорту. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Густєлєв.

«Святкові вихідні дорожники використали для масштабних робіт у всій столиці. Завдяки цілодобовій роботі на двох об’єктах капітального ремонту – вул. Борщагівській і просп. Степана Бандери – виходимо на завершальний етап робіт», – зазначив він.

За словами Густєлєва, на просп. Степана Бандери влаштували верхній шар покриття на частині від просп. Оболонського до вул. Олени Теліги. Загалом влаштовано 29 тис. кв. м нового покриття. Нині роботи на проїжджій частині просп. Степана Бандери виконано на понад 70%. Лишилось влаштувати верхній шар покриття від вул. О. Теліги до просп. Оболонського.

Також 31 тис. кв. м верхнього шару покриття облаштували на вул. Борщагівської – від Індустріального шляхопроводу до просп. Повітрофлотського.

На обох об’єктах був використаний потужний щебенево-мастиковий асфальтобетон.

«Не припиняли роботи і на іншому об’єкті – ділянці дороги Т-1027 Київського півкільця. Дорожники влаштовували 21 тис. кв. м нижнього шару покриття», – поінформував заступник голови КМДА.

Продовжують роботи на вулицях Милославській, Чорнобильській, Андріївській, Пейзажній алеї, Новокостянтинівському та Індустріальному шляхопроводах, двох шляхопроводах на вул. Льва Толстого та інших об’єктах реконструкції і капітального ремонту.

Густєлєв додав, що тривають масштабні поточні середні ремонти, і вихідними дорожники влаштували майже 11 тис. кв. м нового асфальтового покриття на вул. Будівельників. Крім того, середні ремонти продовжують на вул. Турівській, вул. Осиповського, вул. Якуба Коласа, б-рі Чоколівському та інших об’єктах.

Як повідомлялося, до 18 липня на вулиці Генерала Алмазова буде частково обмежено рух транспорту.

З 21 червня до 20 серпня на частині Андріївської вулиці в Подільському районі Києва перекриють рух транспорту.

А дорожні роботи на Парковій дорозі в Києві, які мали розпочатися в червні, перенесено на липень-серпень.