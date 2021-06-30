Спека повернулась до Києва: дорожники знову поливають вулиці (фото)

Миття магістральних вулиць Києва проводиться з 23:00 до 6:00

У Києві після дощового дня знову спека, тож дорожня служба розпочала інтенсивний полив вулиць і мостів. Залучено 73 одиниці спецтехніки, полив триває і вдень. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Миття магістральних вулиць проводять із 23:00 до 6:00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці – упродовж доби.

Як зазначають у комунальній корпорації, завдяки інтенсивним миттю і поливу доріг зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту. Також змивається пил і бруд. А ще – така робота запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним трафіком.

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