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    Спека повернулась до Києва: дорожники знову поливають вулиці (фото)

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    Дорожники інтенсивно поливають вулиці міста - Спека повернулась до Києва: дорожники знову поливають вулиці (фото)
    Дорожники інтенсивно поливають вулиці міста
    Фото: Київавтодор

    Миття магістральних вулиць Києва проводиться з 23:00 до 6:00

    У Києві після дощового дня знову спека, тож дорожня служба розпочала інтенсивний полив вулиць і мостів. Залучено 73 одиниці спецтехніки, полив триває і вдень. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Миття магістральних вулиць проводять із 23:00 до 6:00 години ранку, коли на них трафік найменший. Інші вулиці – упродовж доби.

    Як зазначають у комунальній корпорації, завдяки інтенсивним миттю і поливу доріг зменшується кількість випарів шкідливих речовин від розпеченого асфальту. Також змивається пил і бруд. А ще – така робота запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним трафіком.

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    Спека повернулась до Києва: дорожники знову поливають вулиці (фото)
    Спека повернулась до Києва: дорожники знову поливають вулиці (фото)
    Спека повернулась до Києва: дорожники знову поливають вулиці (фото)
    Спека повернулась до Києва: дорожники знову поливають вулиці (фото)
    Спека повернулась до Києва: дорожники знову поливають вулиці (фото)
    Спека повернулась до Києва: дорожники знову поливають вулиці (фото)
    Спека повернулась до Києва: дорожники знову поливають вулиці (фото)
    Спека повернулась до Києва: дорожники знову поливають вулиці (фото)
    Спека повернулась до Києва: дорожники знову поливають вулиці (фото)
    Спека повернулась до Києва: дорожники знову поливають вулиці (фото)

    Погода в Україні 30 червня буде спекотною, але з грозами. Опади накриють переважну більшість областей: омине негода лише Схід і Південь.

    У червні в Києві встановлено декілька температурних рекордів.

    Кияни можуть охолодитися в парках і скверах міста. Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

    А новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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    Теги: Київ дороги спека Київавтодор
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    Спека повернулась до Києва: дорожники знову поливають вулиці (фото)