Які дороги в Україні можуть стати платними. Названо основні напрямки
Від Борисполя до Полтави можуть побудувати платну дорогу
У Кабміні визначили шість напрямків, які планують побудувати та запустити за приватні інвестиції
в Міністерстві інфраструктури визначили список доріг, які можуть будувати за рахунок приватних інвестицій. Також саме ці дороги у найближчому майбутньому можуть стати платними.
За приватні інвестиції будуть будувати ділянки:
- від Борисполя до Полтави (траса М-03);
- Київ – Житомир – Рівне (частина М-06);
- від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (маршрут М-04, Н-11);
- Ягодин – Ковель – Луцьк (маршрут М-07, М-19);
- Харків – Дніпро – Запоріжжя (маршрут М-29, M-04, M-18);
- від Херсона до Миколаєва (частина М-14).
Всього по Україні в планах відновити і запустити 1 400 кілометрів доріг за приватні інвестиції.
Раніше «Главком.Техно» повідомляв про те, що Міністерство фінансів планує спрямувати на відновлення доріг 9 мільярдів доларів. На що саме уряд планує витратити ці гроші, дивіться за цим посиланням.
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