Які дороги в Україні можуть стати платними. Названо основні напрямки

Від Борисполя до Полтави можуть побудувати платну дорогу

У Кабміні визначили шість напрямків, які планують побудувати та запустити за приватні інвестиції

в Міністерстві інфраструктури визначили список доріг, які можуть будувати за рахунок приватних інвестицій. Також саме ці дороги у найближчому майбутньому можуть стати платними.

За приватні інвестиції будуть будувати ділянки:

від Борисполя до Полтави (траса М-03);

Київ – Житомир – Рівне (частина М-06);

від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (маршрут М-04, Н-11);

Ягодин – Ковель – Луцьк (маршрут М-07, М-19);

Харків – Дніпро – Запоріжжя (маршрут М-29, M-04, M-18);

від Херсона до Миколаєва (частина М-14).

Які дороги можуть стати платними

Всього по Україні в планах відновити і запустити 1 400 кілометрів доріг за приватні інвестиції.

Раніше «Главком.Техно» повідомляв про те, що Міністерство фінансів планує спрямувати на відновлення доріг 9 мільярдів доларів. На що саме уряд планує витратити ці гроші, дивіться за цим посиланням.