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    Які дороги в Україні можуть стати платними. Названо основні напрямки

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    Від Борисполя до Полтави можуть побудувати платну дорогу - Які дороги в Україні можуть стати платними. Названо основні напрямки

    Від Борисполя до Полтави можуть побудувати платну дорогу

    Фото: 1News

    У Кабміні визначили шість напрямків, які планують побудувати та запустити за приватні інвестиції

    в Міністерстві інфраструктури визначили список доріг, які можуть будувати за рахунок приватних інвестицій. Також саме ці дороги у найближчому майбутньому можуть стати платними.

    За приватні інвестиції будуть будувати ділянки:

    • від Борисполя до Полтави (траса М-03);
    • Київ – Житомир – Рівне (частина М-06);
    • від Дніпра до Кривого Рогу і Миколаєва (маршрут М-04, Н-11);
    • Ягодин – Ковель – Луцьк (маршрут М-07, М-19);
    • Харків – Дніпро – Запоріжжя (маршрут М-29, M-04, M-18);
    • від Херсона до Миколаєва (частина М-14).
    Які дороги можуть стати платними
    Які дороги можуть стати платними

    Всього по Україні в планах відновити і запустити 1 400 кілометрів доріг за приватні інвестиції.

    Раніше «Главком.Техно» повідомляв про те, що Міністерство фінансів планує спрямувати на відновлення доріг 9 мільярдів доларів. На що саме уряд планує витратити ці гроші, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: дороги Укравтодор
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    Які дороги в Україні можуть стати платними. Названо основні напрямки