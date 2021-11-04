Через дії експосадовця держава втратила цінні землі під Києвом

Державні землі «Тетерівського лісгоспу» площею 2 га перейшли у приватну власність

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому голові Бородянської районної державної адміністрації Київської області, через недбалість якого цінні державні землі «Тетерівського лісгоспу» площею 2 га перейшли у приватну власність. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Посадовець допустив незаконне відведення у власність громадянина земельної ділянки, яка перебувала у користуванні держпідприємства «Тетерівський лісгосп», на території Бородянського району.

Обіймаючи посаду голови райдержадміністрації, він не забезпечив перевірку наявності законних підстав для відведення державної землі у приватну власність.

Експосадовець підозрюється у службовій недбалості (ч 1. ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до двох років.

На цей час вирішується питання про обрання запобіжного заходу і встановлення інших фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

До слова, приватним нотаріусом протиправно зареєстровано право постійного користування на земельну ділянку площею 74,4 га в Києві. Йдеться про земельну ділянку біля озера Тягле в Дарницькому районі, яка незаконно передана у постійне користування ТОВ «Агрофірма Зодіак»