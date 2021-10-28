Від продажу землі до бюджету Києва надійде чимала сума

До міського бюджету систематично надходять кошти від експертної оцінки земельних ділянок, продажу ділянок та права оренди на них

До бюджету Києва може надійти понад 90 млн грн від продажу земельних ділянок. Такий проєкт рішення було підтримано 27 жовтня на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, повідомляє пресслужба Київради.

За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайла Терентьєва, до міського бюджету систематично надходять кошти від проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу, продажу ділянок та права оренди на них на земельних торгах, а також прямого продажу земельних ділянок.

«Запуск відкритого ринку землі надав можливість регулярного наповнення бюджету Києва. Кошти від продажу земельних ділянок надходять до спеціального фонду, який включає в себе бюджет розвитку. За його рахунок фінансується Програма економічного і соціального розвитку, яка забезпечує функціонування пріоритетних напрямків діяльності нашого міста», – зазначив Терентьєв.

Депутат додав, що в умовах ймовірного наближення до «червоної» зони карантину й обмежень та викликів, до яких вона призведе, ефективна співпраця влади та бізнесу є надважливою.

До слова, за майже чотири місяці повноцінного функціонування ринку землі в Україні продали майже 33 тис. ділянок сільськогосподарського призначення. Середня ціна гектара наразі становить 44 тис. грн.

З моменту старту ринку землі середня вартість гектара зросла удвічі – з 22 тис. до 44 тис. грн.

Раніше стало відомо, коли вартість землі може суттєво зрости.

Читайте також: