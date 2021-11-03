У Києві розгорівся скандал через реєстрацію 74 га землі біля озера на агрофірму

Міська влада звернулася до Міністерства юстиції та правоохоронних органів

Департамент земельних ресурсів Київської міської держадміністрації встановив, що приватним нотаріусом протиправно зареєстровано право постійного користування на земельну ділянку площею 74,4 га в Києві. Йдеться про земельну ділянку біля озера Тягле в Дарницькому районі, яка незаконно передана у постійне користування ТОВ «Агрофірма Зодіак». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Особливо зухвалим є те, що це рішення винесене на підставі Державного акту, виданого 1946 року Виконавчим комітетом Києво-Святошинської районної Ради депутатів трудящих на вічне користування землею сільськогосподарській артілі імені Ворошилова. При цьому право комунальної власності одночасно з похідним правом, як того вимагає закон, нотаріус «забув» зареєструвати», - йдеться в повідомленні.

Департамент земельних ресурсів вважає, що рішення державного реєстратора незаконне і підлягає скасуванню: «По-перше, ТОВ «Агрофірма Зодіак» не належить до суб’єктів, які можуть набувати право постійного користування земельною ділянкою. По-друге, згадана земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:96:001:0040 розташована в межах Києва та відноситься до комунальної власності територіальної громади міста».

Київська міська рада як власник та розпорядник земель комунальної власності на території міста Києва не приймала жодних рішень щодо передачі у власність або користування будь-яким фізичним чи юридичним особам земельної ділянки. Документація із землеустрою щодо відведення цієї земельної ділянки до Департаменту земельних ресурсів також не надходила. Держгеокадастр у черговий раз ігнорує факт відсутності волі власника – київської громади – і реєструє земельну ділянку в ДЗК на підставі незатвердженої технічної документації із землеустрою.

«Більше того, компанії «Агрофірма Зодіак» було відмовлено у наданні згоди на розроблення такої документації. «Герой» цієї реєстрації – Державний кадастровий реєстратор відділу Обухівського району Головного управління Держгеокадастру у Київській області. Зазначене вище свідчить про перевищення владних повноважень посадовими особами та незаконне розпорядження земельними ділянками, що належать територіальній громаді Києва», - зазначає КМДА.

Міська влада звертається до Міністерства юстиції України та Держгеокадастру щодо скасування державної реєстрації земельної ділянки та рішення приватного нотаріуса про право постійного користування на земельну ділянку за ТОВ «Агрофірма Зодіак». Також столична влада звертається до територіального управління ДБР у Києві щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення.

У Департаменті земельних ресурсів наголошують, що епоха «чорних реєстрацій» має закінчитись та просять правоохоронні органи активізувати боротьбу з «чорними» нотаріусами та реєстраторами.

Нагадаємо, 23 вересня на засіданні Київради мер столиці Віталій Кличко заявив про захоплення земель міста в значних масштабах та за мовчазного сприяння посадовців Держгеокадастру.

Також повідомлялося, що столична влада планує створити парк «Осокорки» навколо озера Тягле.