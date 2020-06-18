У Києві з’явиться канатна переправа через Дніпро



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Канатна дорога з’єднає правий берег Дніпра із Трухановим островом Фото ілюстративне

Облаштування атракціону планується за кошти інвесторів

У Києві через річку Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова за кошти інвестора облаштують атракціон канатної переправи. Проведення відповідного інвестиційного конкурсу передбачено розпорядженням КМДА № 864.

Як повідомили в Департаменті економіки та інвестицій, замовником реалізації проєкту визначено комунальне підприємство по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва «Плесо». На КП «Київське інвестиційне агентство» покладено розробку орієнтовних техніко-економічних показників та можливих передпроєктних пропозицій за об’єктом облаштування.

Попередньо довжина канатної переправи становитиме 530 м. Вона з’єднає правий берег Дніпра із Трухановим островом. Початок маршруту передбачається біля Арки дружби народів.

Проєкт канатної переправи є елементом рекреаційної інфраструктури та не передбачає будівельних чи інших робіт, що можуть призвести до руйнування, знищення або пошкодження об’єктів культурної спадщини. Натомість облаштування об’єкта інвестування буде здійснено із встановленням збірно-розбірних конструкцій без облаштування фундаменту.

Таким чином, реалізація проєкту відбуватиметься з дотриманням вимог чинного законодавства. Зокрема, Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Як відомо, проєктом Генерального плану Києва передбачено будівництво канатної дороги між Хрещатим парком і Трухановим островом – на етап 7 років.

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