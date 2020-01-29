Новий Генплан: Київ хоче позбутися шкідливих виробництв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Забруднення повітря шкідливими викидами підприємств є однією із екологічних проблем Києва

Розробники проєкту нового Генерального плану Києва, врахувавши те, що до основних екологічних проблем міста належить забруднення атмосферного повітря викидами промислових об’єктів, виділили у документі низку підприємств із найбільшими санітарно-захисними зонами (СЗЗ) розміром 1 тис. метрів і 500 метрів. Це, зокрема, асфальтобетонні заводи, підприємства «Фармак», «Радикал», «Хімволокно» та «Радон».

Про це повідомляється на сторінці «Генеральний план Києва» у Facebook.

Ці підприємства пропонуються для перепрофілювання, технічного переоснащення, перебазування або зміни функціонального призначення території.

Розробники Генплану зазначають, що розв'язання цієї проблеми дозволить звільнити 1500 га міських територій та помітно покращить екологічну ситуацію в місті.

На сьогодні у Києві площа промислових підприємств та комунально-складських об’єктів разом з їх санітарно-захисними зонами становить 13,2 тис. гектарів, що складає майже третину від загальної площі забудови міста.

У межах цих зон розташовано близько 1 тис. гектарів житлової забудови, у якій проживає приблизно 250 тис. осіб.

Нагадаємо, проєкт нового Генерального плану столиці представили на форумі «Майбутнє Києва».

Мер Києва Віталій Кличко окреслив низку інфраструктурних викликів, що стоять перед столицею і які допоможе подолати ухвалення нового Генплану Києва.

Ознайомитися з проєктом нового Генерального плану Києва можна тут.