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    Новий Генплан: Київ хоче позбутися шкідливих виробництв

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    Забруднення повітря шкідливими викидами підприємств є однією із екологічних проблем Києва

    Розробники проєкту нового Генерального плану Києва, врахувавши те, що до основних екологічних проблем міста належить забруднення атмосферного повітря викидами промислових об’єктів, виділили у документі низку підприємств із найбільшими санітарно-захисними зонами (СЗЗ) розміром 1 тис. метрів і 500 метрів. Це, зокрема, асфальтобетонні заводи, підприємства «Фармак», «Радикал», «Хімволокно» та «Радон».

    Про це повідомляється на сторінці «Генеральний план Києва» у Facebook.

    Ці підприємства пропонуються для перепрофілювання, технічного переоснащення, перебазування або зміни функціонального призначення території.

    Розробники Генплану зазначають, що розв'язання цієї проблеми дозволить звільнити 1500 га міських територій та помітно покращить екологічну ситуацію в місті.

    На сьогодні у Києві площа промислових підприємств та комунально-складських об’єктів разом з їх санітарно-захисними зонами становить 13,2 тис. гектарів, що складає майже третину від загальної площі забудови міста.

    У межах цих зон розташовано близько 1 тис. гектарів житлової забудови, у якій проживає приблизно 250 тис. осіб.

    Нагадаємо, проєкт нового Генерального плану столиці представили на форумі «Майбутнє Києва».

    Мер Києва Віталій Кличко окреслив низку інфраструктурних викликів, що стоять перед столицею і які допоможе подолати ухвалення нового Генплану Києва.

    Ознайомитися з проєктом нового Генерального плану Києва можна тут.

    екологія Київ завод повітря
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