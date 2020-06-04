Нових висоток в центрі Києва не буде? Генплан передбачає багатоповерхівки лише на периферії



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Де у Києві можна буде споруджувати висотні комплекси

Розробники проєкту Генплану Києва передбачили збереження домінуючого значення у композиції міста традиційного характеру історичної забудови та ландшафту центральної частини та інших історичних ареалів, а також ансамблів вул. Хрещатик, Володимирської, Андріївського узвозу та інших історичних вулиць. Про це повідомили в комунальній організації «Київгенплан».

«Створення висотних домінант ми передбачаємо лише на периферійних територіях, зокрема, на в’їзних магістралях на проспекті Миколи Бажана та Харківському шосе, біля станції метро «Лісова» і вулиці Кіото, на перетині проспектів Палладіна та Перемоги, на перетині проспекту Академіка Глушкова та Кільцевої дороги, на перетині Столичного шосе та вулиці Заболотного», – пояснив начальник КО «Київгенплан» Сергій Броневицький.

Споруджувати висотні комплекси проєктом Генплану пропонується за межами центральної частини міста. Зокрема, на правобережжі – в районі Либідської та Деміївської площ, вул. М. Амосова, Автозаводської, І. Виговського, просп. Правди, на Петрівці, перетині просп. Перемоги та Повітрофлотського проспекту. На лівобережжі – в районах Дніпровської набережної, просп. Р. Шухевича, вул. Електротехнічної, просп. Бажана.

Висотність забудови визначатиметься при розробленні планів зонування територій планувальних зон. При цьому враховуватимуться природний рельєф, поверховість існуючої забудови, домінуюча роль першої правобережної гряди київських пагорбів та визначних пам’яток культурної спадщини – Києво-Печерської Лаври, Софії Київської, Андріївської церкви, а також умови безпеки аероруху.

Як повідомлялося, 2 червня земельна комісія Київської міської ради проголосувала за поновлення договору оренди ділянки землі біля Чкалівського скверу у центрі Києва, де планують звести 14-поверхівку.

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