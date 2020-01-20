Новий Генплан Києва: площа зелених територій зросте на 2,3 тис. га



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Територія парку «Голосіївський» збільшиться на 1,7 тис. гектарів

У місті з'являться нові парки

Проектом нового Генерального плану Києва передбачено розширення територій національного природного парку «Голосіївський» на 1,7 тис. гектарів – до 12,7 тис. гектарів у межах міста.

Про це повідомив начальник комунальної організації «Інститут Генерального плану міста Києва» Сергій Броневицький, інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

Розробники проекту заклали до нього також рішення про створення 11 територій та об’єктів природно-заповідного фонду на зарезервованих територіях. Їх загальна площа сягатиме майже 1,1 тис. гектарів.

Передбачено коригування проекту створення та уточнення меж регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови», збереження Біличанського лісу та інших об’єктів.

За новим Генпланом, у Києві намічено збільшити загальну площу озеленених територій загального користування майже на 2,3 тис. гектарів – із 5,3 до 7,6 тис. гектарів. Будуть створені буферні парки площею майже 1,6 тис. гектарів, розширені Голосіївський парк культури та відпочинку ім. М. Рильського, парк «Партизанська слава», парки «Оболонь» і «Перемога». У місті з’являться нові районні парки відпочинку та спортивні парки.

«Забезпеченість населення зеленими насадженнями загального користування зросте із 18 до більш ніж 23 квадратних метрів на одну особу на перспективу», – повідомив Броневицький.

Нагадаємо, проєкт нового Генерального плану столиці представили на форумі «Майбутнє Києва».

Мер Києва Віталій Кличко окреслив низку інфраструктурних викликів, що стоять перед столицею і які допоможе подолати ухвалення нового Генплану Києва.

Ознайомитися з проєктом нового Генерального плану Києва можна тут.