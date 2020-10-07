Злива перетворює вулиці Києва на річки: де можливі підтоплення



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Спецтехніка чергує на розв’язці поблизу станції метро «Лівобережна» Фото: Київавтодор

Завдяки роботі гідрослужби, поки що підтоплень немає

Гідрослужба комунальної корпорації «Київавтодору» чергує на місцях можливих підтоплень у зв’язку з інтенсивними опадами, що розпочалися сьогодні близько 7:50 у столиці.

Як повідомляє пресслужба корпорації, заздалегідь, ще до початку зливи, техніка гідрослужб виїхала на місця можливих підтоплень. А напередодні прогнозованих дощів - у кожному районі посилено очищали зливостоки.

Спецтехніка виїхала, зокрема:

на просп. Броварський біля станції метро «Чернігівська»,

на розв’язку поблизу станції метро «Лівобережна»,

вул. Брожка,

тунель на вул. О. Теліги.

«Завдяки своєчасній роботі підтоплень на балансовій мережі вдалось уникнути, - звітує Київавтодор. - У разі появи підтоплень - їх оперативно ліквідують. Маємо 72 одиниці спецтехніки».

Київавтодор також закликає водіїв бути обачними на дорогах.

У разі виявлення місць підтоплень просять звертатись до цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.

Як повідомлялося, сьогодні вранці у Києві сильна злива, оголошено перший рівень небезпеки. Через інтенсивні опади на дорогах столиці утворилися значні затори.

Крім того, з 7 жовтня через ремонт частково перекрито рух транспорту на проспекті Степана Бандери.