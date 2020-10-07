Злива перетворює вулиці Києва на річки: де можливі підтоплення
Завдяки роботі гідрослужби, поки що підтоплень немає
Гідрослужба комунальної корпорації «Київавтодору» чергує на місцях можливих підтоплень у зв’язку з інтенсивними опадами, що розпочалися сьогодні близько 7:50 у столиці.
Як повідомляє пресслужба корпорації, заздалегідь, ще до початку зливи, техніка гідрослужб виїхала на місця можливих підтоплень. А напередодні прогнозованих дощів - у кожному районі посилено очищали зливостоки.
Спецтехніка виїхала, зокрема:
- на просп. Броварський біля станції метро «Чернігівська»,
- на розв’язку поблизу станції метро «Лівобережна»,
- вул. Брожка,
- тунель на вул. О. Теліги.
«Завдяки своєчасній роботі підтоплень на балансовій мережі вдалось уникнути, - звітує Київавтодор. - У разі появи підтоплень - їх оперативно ліквідують. Маємо 72 одиниці спецтехніки».
Київавтодор також закликає водіїв бути обачними на дорогах.
У разі виявлення місць підтоплень просять звертатись до цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.
Як повідомлялося, сьогодні вранці у Києві сильна злива, оголошено перший рівень небезпеки. Через інтенсивні опади на дорогах столиці утворилися значні затори.
Крім того, з 7 жовтня через ремонт частково перекрито рух транспорту на проспекті Степана Бандери.