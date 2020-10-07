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    Злива перетворює вулиці Києва на річки: де можливі підтоплення

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    Спецтехніка чергує на розв&rsquo;язці поблизу станції метро &laquo;Лівобережна&raquo; - Злива перетворює вулиці Києва на річки: де можливі підтоплення
    Спецтехніка чергує на розв’язці поблизу станції метро «Лівобережна»
    Фото: Київавтодор

    Завдяки роботі гідрослужби, поки що підтоплень немає

    Гідрослужба комунальної корпорації «Київавтодору» чергує на місцях можливих підтоплень у зв’язку з інтенсивними опадами, що розпочалися сьогодні близько 7:50 у столиці.

    Як повідомляє пресслужба корпорації, заздалегідь, ще до початку зливи, техніка гідрослужб виїхала на місця можливих підтоплень. А напередодні прогнозованих дощів - у кожному районі посилено очищали зливостоки.

    Спецтехніка виїхала, зокрема:

    • на просп. Броварський біля станції метро «Чернігівська»,
    • на розв’язку поблизу станції метро «Лівобережна»,
    • вул. Брожка,
    • тунель на вул. О. Теліги.

    «Завдяки своєчасній роботі підтоплень на балансовій мережі вдалось уникнути, - звітує Київавтодор. - У разі появи підтоплень - їх оперативно ліквідують. Маємо 72 одиниці спецтехніки».

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    Злива перетворює вулиці Києва на річки: де можливі підтоплення
    Злива перетворює вулиці Києва на річки: де можливі підтоплення
    Злива перетворює вулиці Києва на річки: де можливі підтоплення

    Київавтодор також закликає водіїв бути обачними на дорогах.

    У разі виявлення місць підтоплень просять звертатись до цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.

    Як повідомлялося, сьогодні вранці у Києві сильна злива, оголошено перший рівень небезпеки. Через інтенсивні опади на дорогах столиці утворилися значні затори. 

    Крім того, з 7 жовтня через ремонт частково перекрито рух транспорту на проспекті Степана Бандери.

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