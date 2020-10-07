Через сильну зливу Київ скували затори (карта)



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Дані Google Maps станом на 9:20 7 жовтня

У Києві сильна злива, що значно сповільнює рух транспорту

Станом на 9:20 середи, 7 жовтня, у Києві спостерігаються значні затори на багатьох дорогах. Про це свідчать дані Google Maps.

Так, ускладнено рух транспорту на всіх мостах у напрямку правого берега міста: на мосту Патона, Дарницькому, Південному, Північному мостах.

Затори на Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Любомира Гузара, проспекті Степана Бандери, проспекті Лобановського та ін.

На лівому березі Києва серйозно ускладнено рух на Броварському проспекті, проспекті Миколи Бажана, Бориспільськму шосе, проспекті Соборності, проспекті Гагаріна, вулиці Братиславській, проспекті Романа Шухевича.

Зазначимо, що сьогодні вранці у Києві сильна злива, що значно сповільнює рух транспорту. У столиці оголошено перший рівень небезпеки.

Крім того, з 7 жовтня через ремонт частково перекрито рух транспорту на проспекті Степана Бандери.