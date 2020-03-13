Через коронавірус і карантин перенесено фестиваль Docudays UA



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Фестиваль відкладено щонайменше на другу половину квітня

Команда Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA ухвалила рішення про перенесення часу проведення заходу. Про це йдеться в заяві організаторів фестивалю.

«Ми занепокоєні ситуацією з поширенням коронавірусу COVID-19 у світі та потенційною загрозою виникнення епідемії в Україні. Безумовним правилом проведення фестивалю Docudays UA є гарантування безпеки всіх його учасників. Саме з цих міркувань, задля зменшення ризику для здоров’я гостей, учасників та учасниць, відвідувачів та відвідувачок фестивалю, ми ухвалили рішення про перенесення часу проведення фестивалю 17 Docudays UA», - сказано в пресрелізі.

Фестиваль відкладено щонайменше на другу половину квітня. «Однак це не визначено остаточно й залежатиме від майбутньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Україні та у світі», - зазначили організатори.

Команда повідомляє, що цьогоріч для фестивального перегляду підготовлено 80 фільмів із 34 країн світу, велику кількість новітніх хітів світової документалістики та гучних прем’єр українського кіно. «Запросили на фестиваль понад 400 гостей: видатних режисерів/-ок, продюсерів/-ок, героїв та геройок їхніх стрічок, а також експертів/-ок міжнародної кіноіндустрії, правозахисників/-ць, а також регіональних координаторок і координаторів Docudays UA, модераторів і модераторок DOCU/КЛУБів з усієї України. Запланували й організували понад 20 правозахисних подій», - розповіли організатори заходу.

Вони зазначили, що Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA існує вже 17 років. Він є важливою культурною подією як для Києва, так і для міжнародної кіноспільноти.

«Найближчим часом на сайті фестивалю ми опублікуємо інформацію про придбані абонементи й акредитації. Акредитованим на 17 Docudays UA журналістам та журналістками ми надішлемо окремого листа», - додали в команді фестивалю.

Нагадаємо, планувалося, що Docudays UA пройде 20-29 березня. Темою Docudays UA-2020 стане дорослішання. Цьогорічний фестиваль пропонує роздумати на тим, що глядач знає про сучасних підлітків, які точки дотику з ними має та чому може в них навчитися.