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    У світі

    У світі зареєстровано 135 тисяч випадків коронавірусної інфекції

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    <p>У світі зареєстровано 134,829 випадків коронавірусної інфекції</p> - У світі зареєстровано 135 тисяч випадків коронавірусної інфекції

    У світі зареєстровано 134,829 випадків коронавірусної інфекції

    Найбільше нових випадків захворювання на коронавірус у Південній Кореї

    Станом на 7.00 13 березня у світі зареєстровано 134,829 випадків коронавірусної інфекції. Померли 4,984 людини, на лікуванні перебувають 70,395

    Згідно з інформацією worldometers.info, підтверджено корона вірус у 59,450 людей, з них у 53,692 (90%) випадках хвороба проходить у легкій формі, у 5,758 (10%) – в тяжкій формі.

    Найбільше нових випадків інфікування зафіксовано у Південній Кореї – 110, у США – 65, Китаї – 21, Саудівській Аравії – 17, Панамі – 13.

    Нагадаємо, в Україні і Києві ввели обмеження для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус.

    Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

    Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус
    здоров'я медицина коронавірус
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