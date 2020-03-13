У світі зареєстровано 135 тисяч випадків коронавірусної інфекції



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У світі зареєстровано 134,829 випадків коронавірусної інфекції

Найбільше нових випадків захворювання на коронавірус у Південній Кореї

Станом на 7.00 13 березня у світі зареєстровано 134,829 випадків коронавірусної інфекції. Померли 4,984 людини, на лікуванні перебувають 70,395

Згідно з інформацією worldometers.info, підтверджено корона вірус у 59,450 людей, з них у 53,692 (90%) випадках хвороба проходить у легкій формі, у 5,758 (10%) – в тяжкій формі.

Найбільше нових випадків інфікування зафіксовано у Південній Кореї – 110, у США – 65, Китаї – 21, Саудівській Аравії – 17, Панамі – 13.

Нагадаємо, в Україні і Києві ввели обмеження для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус