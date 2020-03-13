Психотерапевт розповіла, як захистити психіку від коронавірусу



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Психотерапевт Лариса Дідковська

«Зараз дуже важливо вміти організувати свій день», – наголосила психотерапевт

Коронавірусна інфекція щодня поширюється у світі і це викликає у людей різні емоції та переживання. Як захистити психіку від коронавірусу пояснила «Главкому» психотерапевт Лариса Дідковська.

«Паніка – це природний стан людини, яка потрапляє в ситуацію небезпеки. Це означає, що людина мусить десь подіти свою напругу і тривогу. Для цього треба діяти. Головне завдання – перевести енергію напруги у конструктивну дію, а не на деструктив», – вважає Лариса Дідковська.

Психотерапевт радить максимально рідше слухати джерела інформації, тобто не сидіти біля телевізора постійно. «Якщо людина слухає інформацію перманентно, то постійно перебуває в стані напруги і афекту. Треба спробувати перевести тривогу у конструктив: знайти собі роботу вдома, позайматися з дітьми, які зараз на карантині. Зрештою, навчальний процес зараз переходить в онлайн-режим. Окрім того, сучасний світ дає багато засобів для комунікації. Тепер є можливість зробити справи, які були відкладені», – зазначила психотерапевт.

Дідковська наголосила, що зараз дуже важливо вміти організувати свій день. «Згадаймо, скажімо, часи Другої світової війни, коли люди перебували в концтаборі. Не можна ж сказати, що це було місце безпеки, але люди там щодня мусили йти на роботу, у них був стабільний розпорядок дня. Основа психічного здоров’я – це стабільність, а в ситуації небезпеки стабільність порушується. Виживали в концтаборах ті люди, які змогли організувати собі умовну стабільність в ситуації небезпеки. Наприклад, повторювали якісь ритуальні дії: молилися вранці і ввечері тощо», – розповіла Дідковська

Психотерапевт пояснила: «Енергію можна пустити на конструктивну діяльність або на накручування себе, промальовуючи в уяві апокаліптичні сценарії. Страх і мрія – це продукти уяви. Дітей лякають бабаєм, хоча насправді його не існує, але дитина вже боїться. Якщо цей вигаданий страх продукувати, то доводиться жити у вигаданих реаліях. Єдиний спосіб пережити цю ситуацію – контактувати з реальністю, тут і тепер, у даний момент ми у безпеці».

Нагадаємо, в Україні і Києві ввели обмеження для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

У світі зареєстровано 134,829 випадків коронавірусної інфекції.