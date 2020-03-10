Під час фестивалю Docudays UA у Києві триватиме правозахисна програма



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Темою Docudays UA-2020 стане дорослішання

Із 21 по 26 березня у Києві під час 17 Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA триватиме правозахисна програма RIGHTS NOW!

Цього року в RIGHTS NOW! організатори прагнуть створити такий простір, де разом з батьками та дітьми можна обговорити, як дорослішати без зайвих травм, давати відсіч стереотипам, як навчати(ся) без дискримінації і будувати довірливі стосунки вдома та в школі.

Кожен день RIGHTS NOW! розкриває певну тему: «Кібербулінг», «Сім'я», «Активізм», «Війна» та «Рівність».

Завершуватимуться фестивальні дні правозахисної програми панельними дискусіями та показом стрічок з позаконкурсної програми Docudays UA.

Вхід на всі події RIGHTS NOW! Вільний.

Події відбуватимуться в креативному просторі IZONE та кафе кінотеатру «Жовтень».

Програма RIGHTS NOW!

21 березня

Усі охочі зможуть познайомитись з онлайн-платформою «Історії, які зворушують: можливості нової освітньої онлайн-платформи» (13:30-15:00), яка презентує досвід підлітків, які зіштовхнулися з різними проявами дискримінації: ненавистю, упередженнями, булінгом. Після цього о 15:30 відбудеться презентація коміксу «Я тобі не кицька: маленька книжка для дівчат про власні кордони» за участю авторів.

О 17:30 під час панельної дискусії «Кампанія проти кібербулінгу. Історії успішної протидії» експерт(к)и Всеукраїнської кампанії проти кібербулінгу Docudays UA презентують унікальне аналітичне дослідження про попередження та протидію цькувань в інтернеті.

О 19:30 відбудеться показ документальної стрічки «Булер», реж. Лі Гірш.

22 березня

Ексклюзивно для фестивалю Docudays UA художниця Надія Кушнір розробила серію ілюстрацій про права дітей від популярного інтернет-мему Гусь . Презентація ілюстрацій та тренінг «Про права дітей простою мовою» відбудеться о 15:30

Під час панельної дискусії о 17:30 відбудеться обговорення, як захистити дитину у ситуації насильства в сім'ї і як пояснити українським батькам, що застосування фізичної сили - це не норма. Приходьте на дискусію «Насильство в сім'ї: як допомогти дітям?»

Завершить день показ фільму «Панки» реж. Масья Омс.

23 березня

Цей день буде присвячено активізму та проблемі нападів на громадських активістів та активісток в Україні. О 13:30 відбудеться обговорення, чи видно кінець у розслідуванні вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. А також ви дізнаєтеся, якою є ситуація з нападами на громадських активістів в Україні у дискусії «Напади на активістів: як добитися розслідування? Досвід ініціативи «Хто замовив Катерину Гандзюк?».

Продовжить день дискусія «Підлітковий активізм: плюси, мінуси, підводні камені» о 17:30.

24 березня

Цього дня поговорять про те, як військовий конфлікт на сході України та анексія Криму вплинули на життя дітей – як у прифронтових зонах, так і безпосередньо на окупованих територіях. О 15:00 порушення прав дітей у Криму обговорять у дискусії «Дитинство в окупованому Криму: зі зброєю в руках та без права бути українцем». У дискусії «Дітям не місце на війні!» дізнаєтеся, як Україна захищає права дітей в умовах збройного конфлікту, яку допомогу від держави отримують діти у сірій зоні.

Завершить день показ фільму «Безсмертний» реж. Ксенія Охапкіна.

25 березня

Чим відрізняється гендер від статі та чому це потрібно знати у роботі з підлітками, що таке гендерно чутливий підхід в освіті та як розпізнавати гендерні та інші стереотипи – цим питанням буде присвячена дискусія о 14:00 «Як навчати без дискримінації?».

Продовжить цей день соціальний театр з виставою «Вони нас переплутали і вбили мого брата: історія ЛГБТ-біженця з Сомалі».

О 17:30 у дискусії «ВІЛ-позитивний статус - не вирок» поговоримо як забезпечити право на недискримінацію дітей із ВІЛ-позитивним статусом. А ввечері відбудеться показ короткометражних стрічок з програми Docu/Діти «Ловець пташок», «Колір шкіри» та «Хвилі світла». (https://docudays.ua/2020/program/poza-konkursom/)

Також протягом фестивальних днів об 11:30 можна буде випити кави з правозахисниками та активістами у кафе кінотеатру «Жовтень». Під час зустрічей у форматі «Кава з правозахисниками» йтиметься про те, як документальне кіно допомагає у вирішенні конкретних проблем у суспільстві (21 березня), про освітні можливості для дітей в інтернатах (22 березня), відбудеться дискусія, що реально можна зробити для людей у Криму (23 березня), чому батькам та дітям потрібна сексуальна освіта (24 березня), про права дитини і те, як їх дотримується українська бізнес-спільнота (25 березня), поради тим, хто опинився у ситуації кібербулінгу (26 березня).

Поборотися з власними упередженнями та стереотипами запрошують у «Живу бібліотеку», де можна обрати людину-«книгу» з «інакшим» життєвим досвідом і поставити їй питання, які вас хвилюють.

Нагадаємо, темою Docudays UA-2020 стане дорослішання. Цьогорічний фестиваль пропонує роздумати на тим, що глядач знає про сучасних підлітків, які точки дотику з ними має та чому може в них навчитися. Docudays UA пройде 20-29 березня.

Інформаційний партнер – «Главком».