Через негоду Київ став у заторах



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Вадима Гетьмана та Академіка Туполєва

На дорогах Києва, спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

За даними сервісу, максимальне ускладнення руху спостерігається в центральній частині міста, зокрема, на бульварі Тараса Шевченка, вулицях Хрещатик, Великій Житомирській, Інститутській, Михайла Грушевського, на Набережному шосе, а також на вулиці Софіївська, проспекті Степана Бандери та Повітрофлотському проспекті.



Водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Вадима Гетьмана та Академіка Туполєва.



Крім того, значне ускладнення руху помітне на Великій окружній дорозі, на проспектах Соборності, Академіка Палладіна та Миколи Бажана, Перемоги, на вулиці Борщагівській.



На столичних мостах, зокрема, на Північному, Південному, мосту Метро та Патона спостерігаються затори у напрямку правого берега. А от Дарницьким мостом можна проїхати вільно.



На мостах Метро, Північному, Патона, Південному, затори спостерігаються в бік лівого берега. На Дарницькому мосту можна проїхати вільно.

Ввечері 3 травня у центральних і північних регіонах України пройшов сильний дощ, подекуди з градом та сильними поривами вітру. Зокрема, у столиці злива за лічені хвилини утворила потоп на деяких дорогах.

Аеропорт «Бориспіль» наразі попри негоду працює у штатному режимі.

Раніше синоптики оголосили штормове попередження.

Нагадаємо, 4 травня, у низці областей очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с.