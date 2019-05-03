На Київ обрушилася буря



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Синоптики попередили про грози і шквали 15-20 м/с 4 травня. Фото: Главком

Киян попереджали про складні погодні умови

Ввечері 3 травня у центральних і північних регіонах України пройшов сильний дощ, подекуди з градом та сильними поривами вітру.

Зокрема, у столиці злива за лічені хвилини утворила потоп на деяких дорогах.

Кияни діляться фото і відео з першою у цьому році грозою, яку у деяких районах супроводжував град.

Весіння злива з градом у Києві. Красиво) pic.twitter.com/AOXCerQUhP — Иван Добровольский (@Jedi_master84) 3 травня 2019 р.

Столична влада також закликала киян бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Аеропорт «Бориспіль» наразі попри негоду працює у штатному режимі.

Раніше синоптики оголосили штормове попередження.

«До кінця доби 3 травня у західних, північних областях та Вінницькій області, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - повідомили синоптики.



Також синоптики видали попередження про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпечності по Києву та Київській області: до кінця доби 3 травня та протягом 4 травня грози, місцями шквали 15-20м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, 4 травня, у низці областей очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с.