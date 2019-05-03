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    На Київ обрушилася буря

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    Синоптики попередили про грози і шквали 15-20 м/с 4 травня. - На Київ обрушилася буря
    Синоптики попередили про грози і шквали 15-20 м/с 4 травня.
    Фото: Главком

    Киян попереджали про складні погодні умови

    Ввечері 3 травня у центральних і північних регіонах України пройшов сильний дощ, подекуди з градом та сильними поривами вітру. 

    Зокрема, у столиці злива за лічені хвилини утворила потоп на деяких дорогах. 

    Кияни діляться фото і відео з першою у цьому році грозою, яку у деяких районах супроводжував град.

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    На Київ обрушилася буря
    На Київ обрушилася буря
    На Київ обрушилася буря
    На Київ обрушилася буря
    На Київ обрушилася буря
    На Київ обрушилася буря
    На Київ обрушилася буря
    На Київ обрушилася буря

    Столична влада також закликала киян бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Аеропорт «Бориспіль» наразі попри негоду працює у штатному режимі.

    Раніше синоптики оголосили штормове попередження

    «До кінця доби 3 травня у західних, північних областях та Вінницькій області, 4 травня у центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - повідомили синоптики. 

    Також синоптики видали попередження про небезпечні метеорологічні явища I рівня небезпечності по Києву та Київській області: до кінця доби 3 травня та протягом 4 травня грози, місцями шквали 15-20м/с (І рівень небезпечності, жовтий). 

    Нагадаємо, 4 травня, у низці областей очікуються грози, місцями шквали 15-20 м/с. 

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