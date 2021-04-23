  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Через непрофесійність лікаря столичної приватної клініки жінка втратила матку

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Повідомлено про підозру лікарю-акушер-гінекологу приватної клініки - Через непрофесійність лікаря столичної приватної клініки жінка втратила матку

    Повідомлено про підозру лікарю-акушер-гінекологу приватної клініки

    Фото з відкритих джерел

    Гінекологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків

    Столичні правоохоронці повідомили про підозру лікарю-акушер-гінекологу приватної клініки за фактом неналежного виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта (ч. 1 ст. 140 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    В ході досудового розслідування встановлено, що 6 серпня 2019 року жінку, яка перебувала на 41 тижні вагітності, госпіталізовано до приватної клініки.

    Під час проведення операції лікарем-акушер-гінекологом порушено техніку операції «Кесарів розтин» та допущено дефект, що призвело до післяопераційних ускладнень і як наслідок видалення матки.

    Наразі лікарю-акушер-гінекологу повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків внаслідок несумлінного ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта у вигляді втрати органу та як наслідок втрати репродуктивної здатності.

    Санкція статті передбачає позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк.

    Нагадаємо, раніше столичні слідчі повідомили про підозру стоматологу, внаслідок дій якого померла 48-річна пацієнтка. За даними слідчих, стоматолог зробив пацієнтці три ін’єкції препарату для місцевої анестезії. Однак через деякий час пацієнтка втратила свідомість та в неї почалися судоми. Також встановлено, що замість введення необхідних медичних препаратів, лікар розпочав проведення серцево-легеневої реанімації та штучне дихання, які провів із порушенням клінічного протоколу та стандартів надання медичної допомоги.

    У серпні 2018 року до Подільського управління поліції надійшла інформація про смерть жінки у приміщенні стоматологічного центру на вулиці Воздвиженській.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал лікар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies