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    Столична поліція розслідує смерть жінки у стоматологічній клініці

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    Жінка померла у стоматологічній клініці - Столична поліція розслідує смерть жінки у стоматологічній клініці
    Жінка померла у стоматологічній клініці

    48-річна киянка була постійним клієнтом стоматологічного центру

    У четвер, 3 липня, опівдні до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що у стоматологічному центрі померла жінка. На виклик виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції.

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, працівники поліції опитали свідків події та відібрали пояснення у працівників центру. Попередньо встановлено, що 48-річна киянка була постійним клієнтом. Лікарі «швидкої», які прибули на виклик, констатували смерть жінки. Причина буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. З місця події вилучили медичну документацію та медпрепарати. 

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    Столична поліція розслідує смерть жінки у стоматологічній клініці
    Столична поліція розслідує смерть жінки у стоматологічній клініці
    Столична поліція розслідує смерть жінки у стоматологічній клініці

    За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

    Київ медицина смерть поліція кияни
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