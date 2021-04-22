Лікарі розповіли, як коронавірус впливає на потенцію

Багато тих, хто хворів на коронавірус, страждає постковідним синдромом

Для вчених та лікарів всього світу long Covid став новим викликом

Вчені стверджують, що повторні інфікування коронавірусом вкрай мізерні – менше 1%. А ось так званий long Covid (постковідний синдром)зустрічається частіше. Тому довготривале захворювання плутають із повторними зараженнями. Про це розповіли у програмі «Covid. Без брехні» на телеканалі «Київ».

«Хвилеподібний перебіг хвороб плутають з повторними зараженнями. Тимчасові полегшення – це ще не перемога, а може бути тиша перед новою хвилею хвороби», – розповідає лікар-пульмонолог Євген Симонець.

Українські медики створили анкету, в якій люди, що перехворіли, діляться своїми «постковідними» відчуттями. Станом на сьогодні в цьому опитування взяли участь майже 3 тисячі респондентів, і ось які найрозповсюдженіші симптоми виокремлюють лікарі: слабкість, кашель, задишка, тахікардія, ортостатична непереносимість (запаморочення, потемніння в очах).

Проблема long Covid набула таких масштабів, що у світі з’явилися цілі спільноти людей, які розповідають про свої посткоронавірусні недуги. Одна з численних, наприклад, у фейсбуці налічує понад 40 тисяч учасників із усього світу. Люди пишуть, що навіть через рік після хвороби не можуть відновитися – відчувають дзвін у вухах, порушення зору, біль у суглобах. Є такі, що навіть не можуть почати знову ходити. І біда в тому, що більшість вузьких спеціалістів, до яких ці пацієнти потрапляють, ще слабо розуміють природу цього захворювання.

На перше місце виходять прояви психосоматичного характеру, зміни в нервовій системі. Пацієнти стають більш дратівливими, депресивними, плачуть без видимих причин. Є випадки, коли розвивається симптоматика, схожа на дебют шизофренії.

Також часто коронавірус негативно впливає на чоловічу потенцію. «Дуже інтимна тема, про яку мало говорять. Але вона дуже часто зустрічається. Чоловіки скаржаться на проблеми з потенцією, чого не було до коронавірусу. Це означає, що довготривалий, long Covid впливає на різноманітні органи та системи», – розповів лікар Євген Симонець.

Негативний ПЛР-тест не означає, що хвороба відступила. Для вчених та лікарів всього світу long Covid став новим викликом.

За даними Ради національної безпеки й оборони, Україна зараз на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му – за кількістю смертей від коронавірусу.

Зазначимо, що Кабінет міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією від коронавірусної хвороби більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету.

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