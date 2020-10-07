У Києві судитимуть стоматолога, в кабінеті якого померла пацієнтка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінка померла у стоматологічній клініці

Лікар зробив пацієнтці ін’єкції анестезії, після чого їй стало зле

Столичні слідчі повідомили про підозру стоматологу, внаслідок дій якого померла 48-річна пацієнтка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У серпні 2018 року до Подільського управління поліції надійшла інформація про смерть жінки у приміщенні стоматологічного центру на вулиці Воздвиженській. Для з’ясування обставин за вказаною адресою виїжджали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції та судово-медичний експерт.

За інформацією начальника слідчого відділення Подільського управління поліції Інни Вашкеби, на місці правоохоронці виявили тіло 48-річної жінки та опитали медпрацівників і лікаря.

«Стоматолог нам пояснив, що зробив пацієнтці три ін’єкції препарату для місцевої анестезії. Однак через деякий час пацієнтка втратила свідомість та в неї почалися судоми. Також встановлено, що замість введення необхідних медичних препаратів, лікар розпочав проведення серцево-легеневої реанімації та штучне дихання, які провів із порушенням клінічного протоколу та стандартів надання медичної допомоги», - повідомила Вашкеба.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що під час дії анестезії у жінки виникла анафілактоїдна реакція, яка свідчила про виникнення загрозливого стану для її життя, а відтак вона потребувала спеціалізованої медичної допомоги. Працівники швидкої допомоги, які згодом приїхали на виклик, почали надавати необхідну екстрену медичну допомогу, але лише через 30 хвилин після виникнення загрозливого стану, у результаті чого жінка померла.

Стоматологу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною першою статті 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, а також щодо відсторонення чоловіка від виконання ним лікарської діяльності.