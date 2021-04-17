Мав хворе серце. На Львівщині після Covid-щеплення помер чоловік

Смерть була зареєстрована як «несприятлива подія після імунізації»

У Львівській області помер 63-річний чоловік, який напередодні вакцинувався проти коронавірусу препаратом Covishield від AstraZeneca. У нього були супутні хвороби серця. Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у Facebook.

За інформацією департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА, 15 квітня 2021 року чоловік отримав щеплення проти Covid-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, а 16 квітня помер.

Смерть була зареєстрована як «несприятлива подія після імунізації», оскільки людини не стало протягом 30 днів після вакцинації.

Випадок потрапив на розгляд Регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Вранці у суботу Козицький оприлюднив оновлену інформацію про причини смерті чоловіка.

«За попередньою інформацією, згідно з лікарським свідоцтвом про смерть, у померлого була атеросклеротична хвороба серця, cтенозуючий кардіосклероз та гостра серцево-судинна недостатність», – ідеться у дописі.

Раніше «Главком» повідомляв, що Україні сьогодні розпочали вакцинацію співробітників системи органів МВС від Covid-19. Щеплення буде здійснюватися вакцинами Sinovac та Pfizer.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я роз’яснило, хто в першу чергу отримає вакцину виробництва Pfizer-BioNTech, яка прибула в Україну 16 квітня. Всього прибуло 117 тисяч доз. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пообіцяв, що стартують щеплення цим препаратом 18 квітня.

Як повідомлялося, протягом минулої доби 16 квітня, в Україні від коронавірусу вакцинували 13044 людини. Всього з початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 445859 осіб, завершили вакцинацію – 5 осіб (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Лідерами за кількістю здійснених за добу щеплень є Львівщина (2689), Київ (1764) та Житомирщина (921).

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